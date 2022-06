Preşedintele american Joe Biden a sosit în Germania sâmbătă seara pentru a participa la un summit G7, unde urmează să discute cu aliaţii săi cu privire la un un front unit în faţa Rusiei şi la situaţia economiei globale, relatează AFP.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia