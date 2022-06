INTERNATIONAL Marți, 14 Iunie 2022, 09:47

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Actorul american Kevin Spacey, acuzat de patru agresiuni sexuale asupra unor bărbaţi din Marea Britanie, va apărea joi în faţa unui tribunal din Londra, a anunţat luni poliţia britanică, citată de AFP și Agerpres.

Kevin Spacey Foto: Wikimedia Commons

„Kevin Spacey, 62 de ani, a fost oficial inculpat” luni, a anunţat Metropolitan Police într-un comunicat. „El va apărea la Westminster Magistrates Court la ora 10.00 (09.00 GMT), joi”, a adăugat aceasta.

La sfârşitul lui mai, Parchetul britanic a dat undă verde pentru urmărirea penală a starului din serialul „House of Cards” pentru patru acuzaţii de agresiuni sexuale contra a trei bărbaţi între martie 2005 şi aprilie 2013.

Actorul este acuzat şi că a determinat o persoană să participe la o activitate sexuală cu penetrare fără consimţământul acesteia. Kevin Spacey s-a declarat „decepţionat”, dar şi-a anunţat intenţia de a se prezenta în faţa justiţiei britanice pentru „a-şi dovedi nevinovăţia”.

Acuzațiile aduse în Marea Britanie lui Kevin Spacey

Două inculpări vizează fapte de agresiuni sexuale în martie 2005 la Londra asupra aceluiaşi reclamant. O altă agresiune sexuală din august 2008 îl priveşte pe un al doilea reclamant care îl acuză că l-a forţat la o activitate sexuală cu penetrare fără consimţământul său.

Kevin Spacey este inculpat şi de o a patra agresiune sexuală care a avut loc în aprilie 2013 de a treia persoană în Gloucestershire (sud-vestul Angliei).

Poliţia din Londra a indicat că reclamanţii, ale căror nume nu au fost făcute publice, au astăzi vârste în jur de 30 şi de 40 de ani.

Scotland Yard a deschis o anchetă după ce a primit plângerile de agresiuni sexuale contra actorului, dintre care unele au fost comise în cartierul Lambeth din Londra, unde se află Teatril Old Vic, al cărui director artistic a fost între 2004 şi 2015.

Acuzațiile de agresiune sexuală din SUA au fost respinse

Aceste acuzaţii au fost formulate în urma scandalului Weinstein, pe numele producătorului american vizat de numeroase acuzaţii de hărţuire şi agresiune sexuală, dezvăluite în toamna lui 2017 de The New York Times şi The New Yorker.

Actorul a fost subiect unor investigaţii şi în Statele Unite. Valul de acuzaţii împotriva lui a avut consecinţe grave asupra carierei şi reputaţiei starului de două ori câştigător al premiului Oscar (pentru „American Beauty” şi „Usual Suspects”).

În Statele Unite procesul civil înaintat împotriva sa de un bărbat care îl acuză de agresiune sexuală a fost respins în luna mai a anului trecut după ce acesta a refuzat să își dezvăluie identitatea în instanță.

Judecătorul Lewis A. Kaplan a motivat decizia afirmând că publicul are un interes legitim de a cunoaște identitatea bărbatului, notând de asemenea că în procesul respectiv „interesul este cu atât mai mare deoarece C.D. [inițialele cu care reclamantul a fost identificat în documentele depuse la instanță] și-a formulat acuzațiile împotriva unei persoane publice”.