​Aproximativ 14 milioane de ucraineni, majoritatea femei şi copii, au fost forţaţi să-şi părăsească locuinţele, a declarat vineri coordonatorul de criză al Naţiunilor Unite pentru Ucraina, Amin Awad, citat de The Guardian.

O bombă neexplodată în fața unei clădiri distruse din Mariupol, Ucraina Foto: STRINGER / AFP / Profimedia

Într-o declaraţie publicată în cea de-a 100-a zi a invaziei ruse a Ucrainei, Awad a vorbit despre ucrainenii strămutaţi, descriind „amploarea şi viteza deplasării lor, nemaiîntâlnite în istorie”.

Awad a continuat: ”Acest război a avut un impact inacceptabil asupra oamenilor şi a cuprins practic toate aspectele vieţii civile. Acest război nu are şi nu va avea niciun câştigător. Mai degrabă, am asistat timp de 100 de zile la ceea ce se pierde: vieţi, case, locuri de muncă şi perspective. Am asistat la distrugeri şi devastări în oraşe şi sate. Şcolile, spitalele şi adăposturile nu au fost cruţate.

Peste 3 milioane de copii şi-au văzut educaţia suspendată – o întreagă generaţie de copii al căror viitor este în suspensie. În toată ţara, sute de mii de oameni nu au acces la apă şi electricitate, iar milioane de oameni nu ştiu de unde va veni următoarea lor masă. 15,7 milioane de oameni au nevoie de sprijin umanitar în prezent, o cifră în creştere.

După o sută de zile, războiul face ravagii fără încetare mai ales în estul ţării. Şi odată cu venirea iernii, milioane de vieţi de civili ar putea fi în pericol.

Agenţiile Naţiunilor Unite şi partenerii umanitari din Ucraina continuă să-i sprijine pe cei ale căror vieţi au fost distruse de război. În ultimele 100 de zile, am oferit ajutor umanitar imediat la aproximativ 8 milioane de oameni din întreaga ţară, inclusiv în oraşele asediate din estul Ucrainei.” (news.ro)