Ciclonul Batsirai a ucis cel puțin 10 persoane în Madagascar / Unii au murit sub dărâmăturile propriilor case

Un ciclon a ucis cel puțin 10 persoane în sud-estul Madagascarului, al doilea care a lovit insula Oceanului Indian în doar două săptămâni, declanșând inundații, distrugând clădiri și provocând pene de curent, au declarat oficialii duminică, relatează Reuters.

Unul dintre orașele cele mai afectate a fost Nosy Varika de pe coasta de est, unde aproape 95% din clădiri au fost distruse „ca și cum tocmai ar fi fost bombardate”, iar inundațiile au blocat orice acces, a spus un oficial.

The cyclone in #Madagascar leaves huge damage and tens of thousands of people homeless. pic.twitter.com/5375OC47Zq