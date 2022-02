Fostul preot italian „Don Euro” a fost condamnat la 7 ani de închisoare

„Don Euro” a cheltuit banii enoriașilor pe distracție

Luca Morini, care a fost dat afară din biserică după o serie de scandaluri, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare miercuri.El a fost de asemenea condamnat pentru fals privind identitatea după ce a pretins că este un judecător în timp ce a apelat la serviciile unor muncitori sexuali.În schimb, el a fost găsit nevinovat de una dintre acuzații: șantajarea unei călugărițe.Morini a fost preot al unei parohii Pontasserchio, un orășel de 2.600 de locuitori din Toscana, aflat la nord de Pisa.La început enoriașii au fost încântați de firea sa binevoitoare însă în scurt timp el a fost poreclit „Don Euro" pentru cererile sale constante de bani.Potrivit presei italiene, Morini cheltuia banii colectați de la enoriași pe petreceri, mersul în club și diamante, deși pretindea că sunt pentru renovarea bisericii.Condamnarea pentru șantaj este legată de fostul episcop Giovanni Santucci pe care Morini l-a constrâns să îi împrumute sute de mii de euro și să îi cumpere o casă.Fostului preot i s-a ordonat de asemenea să plătească despăgubiri de 14.000 de euro mai multor bărbați din cauza asumării unei identități false.Procurorii italieni spun că au cerut o sentință mai lungă dar instanța a stabilit că Morini suferă de o boală mintală.