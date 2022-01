SUA: Administraţia Biden retrage vaccinarea obligatorie anti Covid în marile companii

Administraţia preşedintelui Joe Biden a retras oficial marţi vaccinarea obligatorie în companiile cu peste 100 de angajaţi, luând act de veto-ul emis de Curtea Supremă a Statelor Unite, scrie AFP.

Administraţia pentru Sănătate şi Securitate în Muncă din SUA a anunţat această retragere într-un scurt comunicat fără a menţiona decizia Înaltei Curţi care nu i-a lăsat de ales.

Ea a precizat că "încurajează cu tărie angajaţii să se vaccineze împotriva pericolelor permanente puse de COVID-19 la locul de muncă".

Big win - the Biden Administration bows to reality & actually acknowledges the Constitution. The president doesn’t get to make laws https://t.co/Fo3IAE5v8N