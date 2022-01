Egipt: La prima tentativă de suicid, ești internat la psihiatrie. La a doua, riști o amendă de aproape 5 salarii lunare

​Tentativa de sinucidere ar putea fi incriminată în Egipt în temeiul unui proiect de lege propus de un deputat, după ce o tânără de 17 ani s-a sinucis în urma unui șantaj cu fotografii trucate, creând o amplă dezbatere în societate pe tema suicidului, scrie alaraby.co.uk . Vicepreședintele Partidului pentru Libertate, Ahmed Mahana, a sugerat pedepsirea celor care încearcă să se sinucidă, plasându-i în clinici psihiatrice pentru perioade cuprinse între trei luni și trei ani, cu excepția cazului în care un judecător decide altfel.







Decizia de a-i elibera din clinicile respective ar reveni unui comitet responsabil cu supravegherea clinicilor psihiatrice din Egipt. Legea propusă mai spune că cei care vor avea o a doua tentativă de sinucidere vor fi amendați cu sume cuprinse între 10.000 și 50.000 de lire egiptene (640-3.200 USD). Cei mai mulți egipteni iau sub 700 de dolari lunar.





”Legea propusă schimbă filosofia codului penal făcând din sinucidere o crimă al cărei autor trebuie pedepsit fără a acorda atenție factorilor care au determinat acest comportament”, a spus profesorul de sociologie de la Universitatea Cairo, Saeed Elmasry.





„Proiectul de lege întărește stigmatul social al sinuciderii, întărește sentimentele profunde de nedreptate ale celor care încearcă să se sinucidă și pune societatea și statul în ostilitate directă”, mai spune acesta.





Mulți dintre colegii parlamentari ai lui Mahana susțin această propunere legislativă, dar cetățenii, activiștii și experții în psihologie au criticat măsura.În Egipt, numărul oficial de sinucideri diferă de cifrele pe care le are societatea civilă, dar datele indică faptul că țara are o problemă serioasă de rezolvat.Fundația Arabă pentru Drepturile Omului a declarat că au fost 201 sinucideri în primele șase luni ale anului trecut. Organizația Mondială a Sănătății a declarat în 2016 că au fost 3.799 de persoane care au încercat să se sinucidă în Egipt în acel an - cel mai mare număr de tentative suicidare din lumea arabă.Autoritățile egiptene spun că a existat o „conspirație” cu privire la cifrele privind sinuciderile, spunând ar fi existat doar 69 de sinucideri în 2017. „Ceea ce se spune despre creșterea ratelor de sinucidere sunt zvonuri care vizează subminarea stabilității sociale”, susțin autoritățile.