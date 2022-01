VIDEO Stoltenberg, după discuția NATO-Rusia: „Diferențe majore” cu Moscova, dar rămânem deschiși dialogului / Nu vom face compromisuri cu privire la suveranitatea și integritatea teritorială a niciunei țări din Europa

„Diferențe majore” au fost observate cu Moscova în ceea ce privește securitatea în Europa, dar țările NATO rămân deschise dialogului, a declarat miercuri șeful Alianței Atlantice, după o reuniune a consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles, relatează AFP și Reuters.

”Există diferenţe semnificative între (aliaţii) NATO şi Rusia. Diferenţele noastre nu vor fi uşor de depăşit, dar este un semn pozitiv faptul că toate ţările NATO şi Rusia s-au aşezat în jurul aceleiaşi mese şi au abordat chestiuni substanţiale'', a spus secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, în conferinţa de presă de după încheierea primei reuniuni a Consiliului NATO-Rusia din ultimii doi ani.

