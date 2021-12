Kamala Harris spune că nu a vorbit cu Biden despre alegerile prezidențiale din 2024

Vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, care trece printr-o criză politică dificilă, a asigurat Wall Street Journal că nu a discutat cu Joe Biden despre alegerile prezidențiale din 2024 și, în special, despre o candidatură a președintelui în acest scrutin, citează AFP.





Biden, în vârstă de 79 de ani, a făcut cunoscut anterior că intenționează să candideze pentru un al doilea mandat.





„Vă spun fără ambiguitate: nu vorbim și nu am vorbit despre realegere, pentru că nu am terminat încă primul an (de mandat) și suntem în plină pandemie”, a spus Harris.





Întrebată despre o posibilă nouă candidatură a lui Joe Biden, vicepreședinta a insistat: „Nu mă gândesc la asta și nu am vorbit despre asta”.





La Washington circulă de câteva săptămâni zvonuri despre relația Kamalei Harris cu președintele, iar mulți analiști au început deja să speculeze ce se va întâmpla cu nepopularul vicepreședinte dacă Joe Biden nu va candida pentru un nou mandat.





Kamala Harris pare să se chinuie să-și găsească locul la Casa Albă, unde se ocupă de misiuni deosebit de delicate, legate de accesul minorităților la vot sau de originile crizei migratorii de la granița de sud.





Vicepreședintele a făcut istorie devenind prima femeie și prima persoană de culoare și asiatică investită în această funcție, ceea ce o face teoretic moștenitoarea lui Joe Biden.