VIDEO Cocktailuri Molotov și gaze lacrimogene în Grecia la manifestația de comemorare a unui adolescent ucis de un polițist acum 13 ani

Aproximativ 11.000 de persoane au manifestat luni la Atena și Salonic pentru a comemora un adolescent ucis de un polițist în capitala Greciei în urmă cu 13 ani, relatează AFP.

În prezența unui număr mare de polițiști, o primă manifestație de sute de elevi și studenți a avut loc luni după-amiază în centrul Atenei, înaintea unui miting de 6.000 de oameni seara la apelul stângii, anarhiștilor și grupărilor pentru drepturile omului , potrivit unei surse din poliție.

4000 police, drones and water cannons deployed today on the occasion of 13 years since the killing of Alexis Grigoropoulos by policeman Korkoneas. #Greece #6December pic.twitter.com/HIvugVnVe5