Macron îl critică pe Boris Johnson, într-o discuție privată: “E trist să vedem că o țară atât de importantă este condusă de un clovn”

Potrivit sursei citate, președintele Macron ar fi spus că premierul Marii Britanii are o atitudine de necioplit. Caracterizarea a fost făcută de liderul francez în contextul în care acesta s-a plâns de comportamentul premierului britanic în urma discuțiilor telefonice pe care cei doi le-au avut miercuri după ce o barcă cu refugiați s-a scufundat Canalul Mânecii.Macron a fost deranjat de faptul că Johnson a publicat pe twitter o scrisoare în care enunța planul în 5 pași de gestionare a crizei imigranților care vor să traverseze Canalul Mânecii.”Acum două zile am vorbit cu premierul Johnson la modul serios”, a declarat Macron într-o conferință de presă, după mesajul postat de acesta pe twitter.”În ce mă privește, continuu (să mă țin de cuvânt n.red), așa cum fac cu toate țările și cu toți liderii. Mă surprind însă unele metode de abordare, atunci când acestea nu sunt serioase. Nu comunicăm unii cu alții pe astfel de subiecte prin intermediul twitter și prin intermediul unor scrisori pe care le dăm publicității în această manieră”, a declarat Macron în conferință.Potrivit revistei franceze, în privat, Macron a fost și mai dur în aprecierile la adresa primului-ministru de la Londra.Publicația îl citează spunând: ”BoJo vorbește cu mine deschis, totul decurge bine, discutăm ca doi oameni mari și apoi recurgem la gesturi lipsite de eleganță. Este mereu același circ”.Macron ar fi adăugat: “E trist să vedem că o țară atât de importantă, cu care am putea face enorm de multe lucruri împreună, este condusă de un clovn”.