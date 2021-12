Jackie Avant, soţia unuia dintre directorii industriei muzicale americane a fost împuşcată mortal în casa ei din Beverly Hills

„Nu cred că este un atac la întâmplare”, a spus şeful poliţiei din Beverly Hills, Mark G. Steinbrook. „Infracţiuni de orice tip nu vor fi tolerate şi nu vom avea linişte până ce suspectul sau suspecţii vor fi adus în faţa justiţiei”.Steinbrook a afirmat că investigaţia este „foarte fluidă” şi a încurajat oamenii care au orice informaţie relevantă să se adreseze autorităţilor. El a adăugat că este prea devreme să speculeze legat de motivaţia atacului sau dacă împuşcarea ei are legătură cu încercarea de jaf.Potrivit documentelor oferite THR, poliţia a primit un apel la ora 02:23 ca urmare a unui atac cu armă de foc în cartierul Trousdale Estates. Când a sosit, poliţia a descoperit o victimă cu o rană provocată de o armă de foc. Persoana a fost transportată la spitalul Cedars-Sinai, însă nu a supravieţuit. Raportul arată că suspectul/ suspecţii nu se mai aflau la faţa locului când a sosit poliţia.Miercuri după-amiază, Stainbrook a oferit câteva date despre atac şi a subliniat că este „o zi dificilă pentru oraşul nostru” şi a transmis un mesaj din partea familiei Avant, spunând despre contribuţia ei la industria divertismentului şi la oraş ca fiind „de neegalat”.„Familiile Avant şi Sarandos vor să mulţumească tuturor pentru dragoste, sprijin şi condoleanţe pentru Jacqueline Avant”, se arată în mesaj. „Jacqueline a fost o femeie uimitoare, soţie, mamă şi filantroapă şi trăia de 55 de ani în Beverly Hills, având un impact pozitiv nemăsurat asupra comunităţii artistice. Îi va fi simţită lipsa de către familie, prieteni şi de către toţi cei pe care i-a ajutat de-a lungul vieţii ei minunate”.Clarence Avant, în vârstă de 90 de ani, cunoscut drept „Godfather of Black Music”, este negociator şi director premiat cu Grammy, a fost mentor şi a ajutat la lansarea carierei multor artişti în muzică şi divertisment, inclusiv Little Willie John, Bill Withers, Michael Jackson, Jimmy Jam, Terry Lewis, L.A. Reid şi Babyface.Manager, director de casă de discuri, organizator de concerte şi producător de evenimnte, el a creat primul post de radio deţinut de un afro-american în Los Angeles, în anii 1970, şi a pus bazele Sussex Records în 1969 şi Tabu Records în 1976, înainte de a deveni preşedinte al Motown Records, în 1993.Viaţa lui şi moştenirea lui sunt prezentate în documentarul „The Black Godfather” (2019, Netflix), produs de fiica lui, Nicole. Printre naratori se numără Barack Obama, Bill Clinton şi Snoop Dogg.În luna mai, a fost anunţat că va primi Ahmet Ertegun Award din partea Rock and Roll Hall of Fame.Căsătoriţi în 1967, Jackie şi Clarence au avut doi copii, fostul ambasador SUA în Bahamas, Nicole, în vârstă de 53 de ani, şi Alexander Du Bois Avant, în vârstă de 50.Jacqueline, fost model, a fost preşedintă a Neighbors of Watts, grup de sprijin pentru South Central Community Child Care Center şi preşedintă a NOW. Ea a fost şi membru în consiliul directorilor al International Student Center la UCLA.După aflarea veştii, personalităţi ca Tyler Perry, Quincy Jones, Viola Davis, Magic Johnson şi alte figuri de la Hollywood i-au adus omagii.Fostul preşedinte american Bill Clinton a numit-o „o femeie minunată, un partener grozav pentru Clarence şi mamă a lui Alex şi Nicole, un cetăţean activ şi o bună prietenă a lui Hilari şi mie de 30 de ani”.