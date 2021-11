O nouă carte menționează numele membrului marcant al familiei regale britanice care a pus întrebarea despre culoarea pielii lui Archie, fiul prințului Harry

Meghan Markle și prințul Harry au stârnit vâlvă când au pretins într-un interviu exploziv cu Oprah Winfrey că un membru marcant al familiei regale și-a exprimat îngrijorarea cu privire la culoarea pielii fiului lor Archie înainte de nașterea acestuia, amintește Yahoo!Lifestyle.

Meghan s-a referit la o conversație pe tema culorii pielii lui Archie pe care a avut-o Harry cu cineva, iar Oprah a întrebat: „Cu cine se purta conversația?”. Ea a refuzat să numească persoana, spunând că i-ar aduce „prejudicii”.

„Mi-a spus Harry că a fost o conversație cu cineva din familie”.

„Era o îngrijorare că va fi prea închis la culoare?”, a întrebat Oprah.

„Nu am putut să aflu, dar dacă faci această presupunere s-ar putea să nu fie greșită”, a răspuns Meghan.

Acum, autorul Christopher Anderson pretinde în cartea „Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”, care va apărea pe 30 noiembrie, că o sursă i-a spus că prințul Charles, tatăl lui Harry, a făcut comentarii despre viitorii săi nepoți.

The New York Post a scris că, după logodna lui Harry cu Meghan din 27 noiembrie 2017, Charles a spus la un mic dejun cu soția sa Camilla „Mă întreb cum vor arăta copiii lor?”

Despre Camilla s-a spus că a fost surprinsă de întrebare și a răspuns „Ei bine, cu totul splendid, sunt sigură”. Conform cărții, Charles a spus atunci cu voce mai joasă: „Vreau să spun, cum crezi că va fi tenul copiilor?”

Totuși, Christopher nu sugerează că Charles ar fi „membrul marcant al familei regale” la care s-au referit Meghan și Harry în interviu. El pretinde în schimb că întrebarea lui Charles ar fi fost răstălmăcită de „curteni complotiști” într-o nuanță rasistă, astfel încât să ajungă la urechile lui Meghan și Harry „cu toxicitate maximă”.

„Întrebarea pusă de Charles a avut un ecou mai puțin inocent prin holurile de la Buckingham Palace”, scrie Christopher, țintind către un grup de înalți consilieri de palat cunoscuți drept „Oamenii în gri”.

Cartea mai sugerează că Harry a fost frustrat după ce i s-a plâns lui Charles, care – conform altei surse – i-a spus ducelui că a fost „sensibil peste măsură referitor la subiect”.

Despre prințul William s-a spus că a împărtășit opinia lipsită de compasiune și ar fi comentat referirea la culoarea pielii ca fiind „lipsită de tact” dar „nu un semn de rasism în familie”.

Un purtător de cuvânt al prințului Charles a spus totuși pentru The Post: „Este o ficțiune și nu merită alte comentarii”.

Se crede că prințul Charles ar fi „apelat la avocați” privind afirmațiile făcute în carte.

Autorul mai pretinde că diferendul dintre Harry și William s-a amplificat când bunica lor, regina, l-a făcut pe Harry să se simtă „șters” dintre membrii familiei regale.

Cartea afirmă că, în decembrie 2019, Majestatea Sa a cerut unei echipe de filmare să înlăture un portret cu Harry, Meghan și Archie înainte de înregistrarea tradiționalului mesaj de Crăciun.

Un purtător de cuvânt al reginei a declarat pentru publicație: „Nu comentăm despre acest fel de cărți, pentru că dacă am face-o riscăm să le dăm un fel de autoritate sau credibilitate”.