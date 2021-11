VIDEO ”Cel mai rapid vehicul electric din lume”. Rolls Royce spune că avionul său ”Spirit of Innovation” a doborât trei recorduri mondiale

Avionul Spirit of Innovation al Rolls Royce

Rolls-Royce a anunțat vineri că avionul său electric a atins o viteză maximă de 623 de kilometri pe oră, compania susținând că este "cel mai rapid vehicul complet electric din lume", potrivit CNBC.





Într-un comunicat, Rolls-Royce - care nu trebuie confundată cu Rolls-Royce Motor Cars, care este deținută de BMW - a spus că este de părere că "Spirit of Innovation" este "cel mai rapid avion complet electric" de pe planetă.





În acest scop, va depune trei cereri de recorduri mondiale la Federația Aeronautică Internațională. Acestea sunt: atingerea unei viteze de peste 555,9 km/h pe o distanță de 3 kilometri; a unei viteze de peste 532,1 km/h pe o distanță de 15 kilometri; și ascensiunea la 3.000 de metri în 202 secunde.





În timpul acestor zboruri, aeronava a înregistrat o viteză maximă de 623 de kilometri pe oră.

"Spirit of Innovation" este rezultatul unui proiect numit ACCEL, sau Accelerating the Electrification of Flight (Accelerarea electrificării zborului).





În ceea ce privește finanțarea, 50% a venit de la Institutul de Tehnologie Aerospațială, în parteneriat cu Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială al guvernului britanic și Innovate U.K.





Potrivit Rolls-Royce, avionul folosește un sistem de propulsie electrică de 400 de kilowați "și cel mai concentrat pachet de baterii de propulsie asamblat vreodată în domeniul aerospațial".

În septembrie, acesta și-a încheiat zborul inaugural, survolând cerul din Marea Britanie timp de aproximativ 15 minute.



Încercări de reducere impactului călătoriilor aeriene

Pe măsură ce preocupările legate de sustenabilitate și de mediu cresc - World Wildlife Fund consideră călătoriile cu avionul ca fiind "cea mai intensivă activitate cu emisii de carbon pe care o poate face un individ" - discuțiile în jurul aviației se concentrează din ce în ce mai mult pe modul în care inovațiile și ideile ar putea reduce amprenta sa asupra mediului.





În ultimii ani, o serie de companii au încercat să dezvolte planuri și concepte legate de aviația cu emisii scăzute și zero.





În septembrie anul trecut, de exemplu, un avion cu pile de combustie pe bază de hidrogen, capabil să transporte pasageri, a zburat pentru prima oară deasupra Angliei.





În aceeași lună, Airbus a publicat detalii despre trei avioane concept alimentate cu hidrogen, gigantul aerospațial european susținând că acestea ar putea intra în serviciu până în 2035.

”Cu siguranță nu înainte de 2030”





"Cred că... ar trebui să fim din nou sinceri", a declarat el la 20 octombrie. "Cu siguranță, pentru următorul deceniu ... nu cred că veți vedea nicio - nu există nicio tehnologie care să înlocuiască ... carbonul, aviația cu reacție".





"Nu văd sosirea ... combustibililor pe bază de hidrogen, nu văd sosirea combustibililor sustenabili, nu văd sosirea sistemelor de propulsie electrică, cu siguranță nu înainte de 2030", a adăugat el.





"Așa că va fi cu siguranță după ce cariera mea în industria aeronautică se va încheia ... dar sper că va ajunge aici înainte de sfârșitul vieții noastre de muritori."

Într-un interviu recent acordat lui Steve Sedgwick de la CNBC, directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a fost prudent în ceea ce privește perspectivele tehnologiilor noi și emergente din sector.