Statul New York va înscrie dreptul la apă curată și aer curat în constituția sa, în urma unui referendum

Cei 20 de milioane de locuitori ai celui de-al patrulea cel mai populat stat din Statele Unite au aprobat marți măsura prin referendum, relatează Le Point, potrivit Rador.

Un nou vânt de revendicări sufla printre alegători de câțiva ani. Preocupările legate de mediu și climat au din ce în ce mai multă greutate pe frontul electoral. Această importanță se reflectă în textele ilustrate și de rezultatul referendumului organizat marți, 2 noiembrie, în statul New York. "Da" a câștigat cu 60,8% din voturi exprimate (27% împotrivă, 11,7% albe).

Acum este consacrată în Constituția statului New York această frază: "Orice persoană are dreptul la aer și apă curate și la un mediu sănătos". Asociațiile pentru apărarea mediului îl văd ca un pas important înainte, în plină COP26. "Apa curată și aerul curat nu sunt ceva de la sine înțeles. Prea mult timp, comunitățile noastre cele mai vulnerabile au fost victimele unor niveluri ridicate de poluare a aerului și a apei", a declarat pentru AFP președinta New York League of Green Voters, Julie Tighe.

Rămân întrebări cu privire la caracterul cu adevărat obligatoriu al acestui drept, iar susținătorii lui "nu" au evidențiat un risc de inflație a proceselor de natură să încetinească proiectele economice. "Instanțele vor avea multă treabă pentru a determina ce înseamnă exact aceste drepturi", a declarat pentru AFP Peter Bauer, directorul asociației Protecting the Adirondacks, numită după marele parc din nordul statului, în timp ce acesta saluta o evoluție.

Statul New York se întinde dincolo de megaorașul eponim, la nord până la granița cu Canada și include vaste zone naturale, cum ar fi Munții Adirondack. Înscrierea drepturilor de mediu în textele fundamentale este acum o problemă recurentă în multe țări. În Franța, proiectul de a include în articolul 1 st din Constituție care garantează "conservarea mediului și a biodiversității și lupta împotriva schimbărilor climatice" a fost abandonat de către guvern la începutul lunii iulie, din cauza lipsei de consens în Parlament.

Potrivit site-ului american Ballotpedia, Pennsylvania a fost primul stat american care a inclus mediul în Constituția sa în 1971, înaintea altor cinci state (Hawaii, Illinois, Massachusetts, Montana și Rhode Island).