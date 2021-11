Jeffrey Epstein mai face o victimă: CEO-ul Barclays își dă demisia din cauza legăturilor cu pedofilul

Relația dintre CEO-ul Barclays și Jeffrey Epstein

Pedofilul a avut legături apropiate și cu alte persoane influente

Staley va fi înlocuit în funcția de CEO al băncii de C.S. Venkatakrishnan, directorul pentru piețe globale al Barclays, acesta anunțând luni că intenționează să continue cu strategia predecesorului său.Anunțul șoc făcut de Staley vine după ce banca a fost informată vineri de concluziile unei investigații realizate de Autoritatea de conduită financiară și Autoritatea de Reglementarea prudențială din Marea Britanie privind modul în care Staley a caracterizat relația sa cu Epstein.Raportul nu a fost deocamdată făcut public.„Având în vedere acele concluzii și intenția domnului Staley de a le contesta, Consiliul [de administrație] și domnul Staley au convenit de comun acord ca acesta să renunțe la funcția sa de Chief Executive Officer al grupului și director al Barclays”, anunță un comunicat remis presei de către bancă.„Ar trebui notat că această investigație nu a concluzionat în niciun fel că domnul Staley a văzut sau era la curent cu infracțiunile de care a fost acuzat domnul Epstein”, mai afirmă comunicatul.Prețul acțiunilor Barclays a căzut cu 2% ca urmare a anunțului.Staley a lucrat cu Epstein în timpul carierei sale îndelungate la banca JPMorgan, Epstein fiind un client important al acesteia până în 2013.Epstein, un finanțist genial autoproclamat care a abandonat studiile universitare, a ajuns să socializeze în cele mai înalte cercuri ale lumii financiare și elitelor internaționale, acesta ajungând să se cunoască de-a lungul timpului inclusiv cu foști și viitori președinți ai Statelor Unite.În 2008 acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale dar a continuat să mențină relații cu actori puternici din mediul de afaceri și al finanțelor internaționale. The New York Times a relatat în 2019 că Epstein i-a trimis „zeci” de clienți bogați lui Staley și că bancherul l-a vizitat pe acesta în închisoare în perioada în care finanțistul executa o pedeapsă de 18 luni de închisoare pentru solicitarea unei prostituate minore.Agenția Bloomberg scria în același an că Staley l-a vizitat pe Epstein pe insula sa privată în 2015.Bancherul le-a declarat reporterilor în luna februarie a anului trecut că relația sa cu Epstein „s-a răcit semnificativ” după ce a plecat de la JPMorgan în 2013 și că nu s-a mai întâlnit cu finanțistul căzut în dizgrație de când a devenit CEO al Barclays în 2015.„Credeam că îl cunosc bine și n-am făcut-o. Regret profund că am avut orice tip de relație cu Jeffrey Epstein, știind tot ce știm acum”, a afirmat acesta anul trecut.Prietenia avută cu pedofilul i-a ajuns din urmă pe unii din bărbații puternici din anturajul său.Fondatorul și fostul CEO al Microsoft Bill Gates a catalogat în luna august a acestui an întâlnirile avute cu Epstein drept „o greșeală uriașă”.Declarația sa a venit la câteva zile după ce acesta și soția sa, Melinda Gates, au anunțat că vor divorța, The Wall Street Journal scriind în luna mai că Melinda Gates a început să discute cu avocați de divorț după ce relația dintre Bill și Epstein a devenit publică.Prințul Andrew al Marii Britanii a fost nevoit să renunțe la îndatoririle regale după ce relația sa cu Epstein a provocat un scandal public, el fiind în prezent anchetat în SUA pentru o relație avută cu o minoră pe care a cunoscut-o prin intermediul finanțistului.