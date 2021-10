Erdogan: SUA au propus vânzarea de avioane F-16 Turciei, în schimbul investiţiei în programul F-35

Preşedintele turc Tayyip Erdogan a declarat că Statele Unite au propus vânzare de avioane F-16 Turciei, în schimbul investiţiei sale în programul F-35, din care Ankara a fost exclusă după ce a cumpărat sisteme de apărare antirachetă din Rusia, transmite Reuters, citat de news.ro. Reuters a relatat la începutul acestei luni că Turcia a făcut o cerere către Statele Unite pentru a cumpăra 40 de avioane de luptă F-16 fabricate de Lockheed Martin şi aproape 80 de truse de modernizare pentru avioanele sale de război existente.Vorbind reporterilor înainte de a pleca într-o vizită în Africa de Vest, Erdogan a spus că Turcia doreşte o reluare a investiţiei sale în programul F-35 şi că discuţiile pe această temă sunt în curs."Există plata a 1,4 miliarde de dolari pe care am făcut-o pentru F-35 şi SUA au avut o astfel de propunere în schimbul acestor plăţi. Şi, în acest sens, am spus să luăm măsurile necesare pentru a satisface nevoile de apărare ale ţării noastre", a spus Erdogan, adăugând că noile avioane F-16 vor contribui la dezvoltarea flotei sale.Ankara comandase peste 100 de avioane F-35, fabricate de Lockheed Martin, dar SUA au eliminat Turcia din program în 2019, după ce a achiziţionat sisteme de apărare antirachetă S-400 din Rusia.Parteneriatul vechi de zeci de ani dintre aliaţii NATO a trecut printr-un tumult fără precedent în ultimii cinci ani din cauza dezacordurilor privind politica faţă de Siria, legăturile mai strânse ale Ankarei cu Moscova, ambiţiile sale navale din estul Mediteranei, acuzaţiile SUA împotriva unei bănci turceşti de stat şi eroziunea a drepturilor şi libertăţilor în Turcia.Achiziţionarea de către Ankara a sistemelor S-400 a declanşat, de asemenea, sancţiuni americane.În decembrie 2020, Washingtonul a inclus pe lista neagră Direcţia Industriei de Apărare a Turciei, pe şeful acesteia, Ismail Demir, şi pe alţi trei angajaţi.De atunci, SUA au avertizat în repetate rânduri Turcia împotriva achiziţionării de alte arme ruseşti.Dar Erdogan a indicat că Ankara intenţionează încă să cumpere un al doilea lot de S-400 din Rusia, o mişcare care ar putea aprofunda ruptura cu Washingtonul.Cererea pentru avioane va avea probabil o perioadă dificilă de obţinere a aprobării din partea Congresului SUA, unde sentimentul faţă de Turcia s-a înrăutăţit profund în ultimii ani. Există sprijin bipartizian în Congresul SUA pentru a împinge administraţia Biden să facă presiuni suplimentare asupra Ankarei, în primul rând asupra achiziţiei de arme ruseşti şi a istoricului drepturilor omului. Ankara a declarat că speră la legături mai bune sub preşedintele american Joe Biden.