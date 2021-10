Şeicul Dubaiului a ordonat piratarea telefoanelor fostei sale soţii şi avocaţilor ei în timpul procesului de custodie a copiilor

Şeicul Mohammed bin Rashid al-Maktoum al Dubaiului a ordonat piratarea telefoanelor fostei sale soţii şi avocaţilor ei ca parte a unei ”campanii susţinute de intimidare şi ameninţare” în timpul luptei pentru custodia copiilor lor, potrivit unei decizii a Înaltei Curţi a Angliei, transmit Reuters și news.ro. Mohammed a folosit software-ul sofisticat ”Pegasus” - dezvoltat de firma israeliană NSO pentru ca statele să contracareze riscurile de securitate naţională - să spargă telefoanele prinţesei Haya bint al-Hussein, sora vitregă a regelui Iordaniei Abdullah şi a unora dintre apropiaţii acesteia, conform hotărârii instanţei.Cei care lucrau pentru el au încercat, de asemenea, să cumpere un conac situat lângă moşia lui Haya, lângă capitala britanică, acţiune intimidantă care a făcut ca aceasta să se simtă hărţuită, nesigură şi că ”nu mai poate respira”.Hotărârea a venit la 19 luni după ce instanţa a conchis că Mohammed le-a răpit pe două dintre fiicele sale, le-a maltratat şi le-a ţinut împotriva voinţei lor."Constatările reprezintă un abuz total de încredere şi într-adevăr un abuz de putere într-o măsură semnificativă", a declarat judecătorul Andrew McFarlane, preşedintele Diviziei Familiei din Anglia şi Ţara Galilor.Şeicul a respins concluziile instanţei, spunând că se bazează pe o imagine incompletă."Am negat întotdeauna acuzaţiile făcute împotriva mea şi continui să fac acest lucru. În plus, constatările s-au bazat pe dovezi care nu mi-au fost dezvăluite nici mie, nici avocaţilor mei. Prin urmare, susţin că au fost făcute într-un mod care a fost nedrept", a spus el într-un comunicat.Mohammed, în vârstă de 72 de ani, şi Haya, în vârstă de 47 de ani, au fost implicaţi într-o luptă lungă, amară şi costisitoare luptă pentru custodie, de când ea a fugit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Jalila, de 13 ani, şi Zayed, de 9 ani.Haya a avut o aventură cu unul dintre bodyguarzii ei britanici. Printre cei vizaţi de piratare s-a numărat avocata lui Haya, Fiona Shackleton, o membră a Camerei Lorzilor din Marea Britanie, care l-a reprezentat pe moştenitorul tronului britanic, prinţul Charles, în divorţul său de prima sa soţie, prinţesa Diana.Activitatea a ieşit la iveală în august anul trecut, după ce Shackleton a fost informată de Cherie Blair, soţia fostului prim-ministru britanic Tony Blair, că ea şi Haya au fost piratate, a spus instanţei.Blair este, de asemenea, o avocată proeminent care a lucrat drept consilier extern pentru NSO.În acelaşi timp, un expert cibernetic la Citizen Lab, agenţie de supraveghere a internetului de la Universitatea din Toronto, i-a alertat pe avocaţii lui Haya după atacul cibernetic.Odată descoperit acest atac, NSO şi-a anulat contractul cu Emiratele Arabe Unite, au declarat avocaţii lui Haya.Firma israeliană a declarat că nu poate comenta imediat acest caz, dar a spus că a luat măsuri când a primit dovezi ale utilizării greşite a lui Pegas.Shackleton şi Blair au refuzat să comenteze.Mohammed este considerat forţa vizionară din spatele ascensiunii Dubaiului într-un hub comercial global. El a căutat să îmbunătăţească reputaţia oraşului din Golf în probleme precum drepturile omului şi egalitatea.Nu există niciun indiciu că hotărârea de anul trecut i-ar fi cauzat daune personale sau ar fi afectat EAU.Luna trecută, Marea Britanie şi EAU au anunţat un ”parteneriat nou, ambiţios pentru viitor”, care implică miliarde de dolari în comerţ şi investiţii.Miercuri au fost ridicate restricţiile privind constatările lui McFarlane după un an de audieri."După cum stau lucrurile acum nu simt că pot să mă desfăşor liber şi mă simt vânată tot timpul şi sunt obligată să mă uit peste umăr în fiecare moment al zilei", a spus prinţesa, care are educaţie britanică, într-o declaraţie de martor.Costurile legale ale cazului au ajuns la milioane de lire sterline, caz implicând unii dintre cei mai proeminenţi avocaţi din Marea Britanie. Numai cheltuielile pentru un singur apel au fost citate de instanţă ca fiind de 2,5 milioane de lire sterline.Şeicul, care este vicepreşedinte şi prim-ministru al Emiratelor Arabe Unite, a încercat iniţial să obţină revenirea copiilor în Dubai, dar de atunci a suferit înfrângeri repetate în instanţele engleze.Într-o hotărâre publicată miercuri, McFarlane a decis că copiii ar trebui să locuiască cu mama lor. Într-o hotărâre publicată în martie anul trecut, judecătorul a concluzionat că Mohammed a supus-o pe Haya la o campanie de intimidare care a făcut-o să se teamă pentru viaţa ei. El a conchis că şeicul aranjase ca fiica sa Shamsa, pe atunci în vârstă de 18 ani, să fie răpită în anul 2000 pe străzile din Cambridge din centrul Angliei şi să zboare înapoi în Dubai.Judecătorul a mai constatat că s-a dovedit că Mohammed aranjase ca sora mai mică a lui Shamsa, Latifa, să fie smulsă de pe o barcă în apele internaţionale din India, de către forţele indiene, în 2018, şi să se întoarcă în emirat.Deşi concluziile sale nu echivalează cu o determinare a vinovăţiei penale, înseamnă că McFarlane este mulţumit că acuzaţiile sunt dovedite în raport cu probabilităţile şi că acest lucru ar putea avea un impact asupra aranjamentelor pentru contactul cu copiii săi în viitor."După cum confirmă constatările anterioare de fapt, tatăl, care este şeful Guvernul EAU este pregătit să folosească puterea statului pentru a realiza ceea ce consideră drept ", a spus el."El a hărţuit-o şi a intimidat-o pe mamă atât înainte de plecarea ei în Anglia, cât şi de atunci.Avocaţii lui Haya au declarat în faţa instanţei că Ministerul Britanic de Externe a fost informat despre acuzaţiile de piraterie, iar poliţia şi-a exprimat dorinţa de a o intervieva pe Haya şi pe avocaţii ei ca victime.Reuters nu a putut stabili dacă acest lucru a avut loc.Poliţia din Londra a declarat că detectivii au început anul trecut o anchetă de cinci luni după ce au primit acuzaţii de piratare a telefonului. Dar, în februarie, ancheta a fost închisă din cauza lipsei ”oportunităţilor de anchetă suplimentare”.Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ministerului de Externe.Nu este prima dată când activităţile cibernetice din EAU sunt supuse controlului. Luna trecută, trei foşti agenţi de informaţii americani, care lucrau ca spioni cibernetici din Emiratele Arabe Unite, au recunoscut că au încălcat legile hacking-ului SUA pentru a spiona activişti pentru drepturile omului, jurnalişti şi guverne rivale. ÎÎn timpul şedinţelor de la Londra, echipa de avocaţi a lui Mohammed a luptat luni întregi pentru a împiedica instanţa să ia în considerare acuzaţiile de piratare, spunând că nu are jurisdicţie şi că are imunitate, apoi încercând să-l convingă pe judecător că şeicul nu este responsabil.Arabia Saudită şi Iordania s-au numărat printre o serie de alte ţări care ar fi putut fi în spatele acestui atac, a declarat echipa sa juridică.McFarlane a respins aceste sugestii, spunând că ideea că ar putea fi Iordania este ”atât de lipsită de substanţă încât să fie fără consecinţe” şi a criticat modul în care şeicul i-a instruit pe avocaţi să acţioneze în numele său.În declaraţia sa, Mohammed a spus că nu este potrivit ca el să se prezinte el însuşi în instanţă şi nici EAU şi nici emiratul nu au fost părţi la caz şi, prin urmare, nu au putut participa.În loc să arate orice îngrijorare pentru siguranţa mamei copiilor săi, "el a organizat o formidabilă echipă criminalistică pentru a contesta constatările cerute de mamă şi pentru a combate cazul împotriva ei în orice punct", a spus McFarlane. El a concluzionat şi Curtea de Apel a fost de acord că şeicul a autorizat piratarea a şase telefoane, care a avut loc între iulie şi august 2020, când a fost exploatată o vulnerabilitate în sistemele iPhone ale Apple.Analiza cibernetică de către experţi a dezvăluit că, dintr-o dată, au fost încărcate 265 de megaocteţi de date de pe telefonul Haya, echivalentul a 24 de ore de înregistrare vocală sau 500 de fotografii. Exact cât de multe date şi ce informaţii au fost luate de la ea şi de la celelalte telefoane nu a fost stabilit.Haya şi Mohammed au fost membri ai înaltei societăţi britanice zeci de ani şi ambii sunt în relaţii prietenoase cu membrii familiei regale britanice, inclusiv cu regina Elisabeta.Şeicul, prin grajdul Godolphin pe care l-a fondat, este un jucător important şi un investitor în industria britanică a curselor de cai.Calul său Adayar a câştigat faimoasa cursă de plat Epsom Derby din acest an. McFarlane a extins, de asemenea, prevederile unui ordin anterior de non-molestare, care interzice şeicului să cumpere orice teren sau proprietate în apropierea proprietăţii fostei sale soţii din zona rurală Berkshire, la vest de Londra, după ce agenţii săi au încercat să cumpere un conac adiacent de 30 de milioane de lire sterline, cu vedere la casa ei."Se pare că pereţii se închid asupra mea, că nu pot proteja copiii şi că nu suntem în siguranţă nicăieri", a declarat Haya pentru McFarlane într-un comunicat. "Simt că nu mai pot respira; se simte sufocat."