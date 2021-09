Iranul, favorabil unor negocieri privind dosarul nuclear pentru a ridica „toate sancţiunile”, anunță la ONU noul preşedinte Ebrahim Raisi VIDEO

„Nu numai sistemul hegemonic, ci întregul proiect vizând impunerea identităţii occidentale au eşuat lamentabil”, a subliniat el.





„Nu avem încredere în promisiunile guvernului american”, care s-a retras din acest acord sub preşedinţia lui Donald Trump, dar acum vrea să revină la el sub conducerea lui Joe Biden, a adăugat noul preşedinte iranian în discursul său video preînregistrat difuzat la Adunarea Generală a ONU.Discuţiile indirecte de la Viena între iranieni şi americani purtate prin intermediul celorlalţi semnatari (Germania, Franţa, Marea Britanie, China şi Rusia) ai acordului din 2015 menit să împiedice Teheranul să se doteze cu bombă atomică au făcut posibile progrese importante în primăvară.Succesorul miliardarului republican la Casa Albă, democratul Joe Biden a promis că va reveni la acord dacă Teheranul îşi va reînnoi angajamentele. El a reiterat această poziţie marţi la ONU.Negocierile vizează să definească ce sancţiuni trebuie să ridice Washingtonul şi cum poate înceta Iranul progresele sale în domeniul nuclear. Dar negocierile au fost suspendate de la alegerea noului preşedinte ultraconservator iranian, ale cărui intenţii sunt examinate de comunitatea internaţională.Americanii au avertizat că în curând va fi prea târziu pentru a salva acordul din 2015. De asemenea, Ebrahim Raisi a atacat îndelung Statele Unite.„Anul acesta, două evenimente au marcat Istoria. Cel din 6 ianuarie, când Congresul american a fost atacat de oameni, şi cel din august, când oameni din Afganistan au căzut din avioane americane. De la Capitoliu la Kabul, un mesaj clar a fost transmis lumii: sistemul hegemonic al Statelor Unite nu are nicio credibilitate, în interiorul sau în afara ţării”, a spus preşedintele iranian.