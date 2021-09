VIDEO Vulcanul de pe insula spaniolă La Palma a început să erupă / Oamenii au început să fie evacuați - UPDATE

Vulcanul de pe insula spaniolă La Palma a început să erupă duminică, după ce aproximativ 40 de oameni cu probleme de mobilitate și mai multe animale domestice au fost evacuate către zone mai sigure, relatează Reuters.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw