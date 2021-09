Franța va recruta aproape 800 de luptători cibernetici suplimentari / Buget de 1,6 miliarde de euro pentru apărare cibernetică

În timp ce Franța are un comandament militar de apărare cibernetică („Comcyber”) din 2017, Legea de programare militară (LPM) 2019-2025 prevede un buget de 1,6 miliarde de euro pentru apărarea cibernetică și recrutarea a 1.100 de luptători cibernetici suplimentari pentru a ajunge la o forță de muncă de 4.000 de oameni. Cu toate acestea „având în vedere multiplicarea și gravitatea atacurilor cibernetice, am decis să intensific recrutările în perioada 2019-2025”, trebuie să declare ministrul la Forumul Internațional al securității cibernetice din Lille (Nord).Astfel, „Ministerul Forțelor Armate va recruta 770 de combatanți cibernetici pe lângă cei 1.100 planificați inițial” pentru a ajunge la 5.000 de angajați în 2025 în cadrul forțelor armate, Direcția Generală Armament (DGA) și serviciul francez de informații externe DGSE, explică ea în discursul său, reamintind ambiția Franței de a deveni „un campion al securității cibernetice”.Furtul de date și atacurile ransomware au crescut în ultimele luni în întreaga lume, vizând diverse companii și administrații, inclusiv un operator de conducte din SUA, o companie de ambalare a cărnii, sistemul IT al serviciilor de sănătate din Irlanda și o mare companie aeriană indiană.Problema cibernetică are și o dimensiune militară, amintește doamna Parly. "Ministerul Forțelor Armate are misiuni și probleme (...) care ne impun să folosim arma cibernetică în sprijinul operațiunilor noastre. Adversarii noștri nu sunt privați de ea, indiferent dacă sunt puteri de stat, grupări teroriste sau susținătorii lor".Ca parte a președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, în prima jumătate a anului 2022, Parisul intenționează să organizeze în ianuarie un forum care să reunească comandanți cibernetici din cele 27 de state membre, a asigurat doamna Parly.