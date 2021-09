China: Legea privind securitatea națională a datelor intră în vigoare miercuri / Din 2017 este în vigoare o altă lege care interzice postările pe net care dăunează „onoarei naționale” sau „tulbură ordinea economică sau socială”

Foto: Profimedia Images via Digi24

Domeniul ei de aplicare este larg și include datele stocate și manipulate în interiorul frontierelor Chinei, precum și datele din străinătate care ar putea afecta securitatea națională a Chinei sau drepturile cetățenilor săi ( e vorba despre datele deținutede firmele din China listate la bursele altor țări).







Miercuri intră în vigoare noua lege chineză privind securitatea datelor, China înăsprind astfel supravegherea uriașului sector tehnologic al țării, scrie AFP, citat de trtworld.com . Noua lege are prevederi stricte cu privire la stocarea datelor privind sutele de milioane de utilizatori. Beijingul a invocat securitatea națională ca justificare a legii. Pe măsură ce firmele de tehnologie chineze se extind în străinătate, autoritățile se tem că datele colectate vor ajunge în mâini străine.Legea stabilește responsabilitățile tuturor companiilor și organizațiilor care stochează date. Acesta prevede amenzi de până la 10 milioane de yuani (1,55 milioane de dolari) pentru o serie de infracțiuni, inclusiv scurgeri de date ori verificarea incompletă a cumpărătorilor sau vânzătorilor de informații.Organizațiilor și persoanelor li se interziceexpres să predea informații autorităților din alte state fără permisiunea Beijingului.Acest lucru arată că „va exista un control mult mai strâns asupra transferului transfrontalier de date”, a declarat pentru agenția de presă AFP Angela Zhang, profesor asociat de drept la Universitatea din Hong Kong.Legea conferă, de asemenea, Beijingului dreptul de a riposta împotriva oricărui guvern străin care utilizează măsuri „discriminatorii” împotriva Chinei în sectoarul tehnologic.Normele detaliate pentru punerea în aplicare a legii nu au fost publicate.Reamintim că autoritățile din China au încercat să oprească marile corporații să se listeze în străinătate, invocând probleme de securitate a datelor. Vineri, The Wall Street Journal scria că autoritatea de reglementare a pieței bursiere din China intenționează să blocheze firmele de tehnologie care dețin cantități mari de date ale utilizatorilor să lanseze IPO-uri în străinătate.Legea securității datelor ar putea „crea noi obstacole pentru companiile tehnologice chineze care doresc să se listeze în străinătate”, a declarat Zhang pentru AFP.Noua lege face parte dintr-un legislativ care va modela economia digitală a Chinei timp de decenii. Aceste legi sunt implementate întrucât „sectorul tehnologic devine o arenă cheie în bătălia SUA-China și poate contribui la extinderea influenței Chinei ”, a declarat pentru AFP Kenn Yee, analist de politici la consultanță Access Partnership.Recent, țara a adoptat o lege privind protecția informațiilor cu caracter personal, care va intra în vigoare în noiembrie, cu scopul de a limita colectarea datelor de utilizator de către companii.O altă lege controversată privind securitatea cibernetică este în vigoare începând din 2017. Legea în cauză impune restricții privind la ceea ce utilizatorii de internet pot publica online - inclusiv postări care dăunează „onoarei naționale”, „tulbură ordinea economică sau socială” sau are drept scop „răsturnarea sistemului socialist”.