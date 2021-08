Unul dintre comandanții talibani filmați în palatul prezidențial de la Kabul a fost încarcerat 6 ani la închisoarea Guantanamo, înainte de a fi eliberat de americani

Gholan Ruhani a fost capturat de americani in decembrie 2001

„Simplu vânzător"

Potrivit unor documente oficiale ale închisorii obținute de jurnaliștii de la The New York Times , Ruhani i-a spus odată unui gardian că: „vă vom prinde în exterior”.Bărbatul a susținut în timpul unui discurs susținut duminică în palatul prezidențial de la Kabul că a fost încarcerat la Guantanamo timp de aproape 8 ani însă documentele oficiale ale centrului de detenție american din Cuba arată că acesta a fost închis aproape 6 ani aici.Documentele arată că Ruhani a fost unul dintre primii luptători talibani capturați de Statele Unite după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 și a fost dus la Guantanamo în ziua în care închisoarea a fost deschisă în ianuarie 2002.Ruhani a fost repatriat în Afganistan în decembrie 2007, de asemenea în timpul administrației fostului președinte George W. Bush.În evaluarea făcută înainte de eliberarea sa, oficialii Pentagonului afirmau că bărbatul reprezintă un risc „mediu” pentru Statele Unite deoarece are membri ai familiei în „structuri legate de milițiile anti-coaliție (internațională)” și că s-ar alătura probabil unei astfel de grupări dacă va fi eliberat pentru a lua parte la atacuri împotriva forțelor americane din Afganistan.Evaluarea a inclus și detalii despre comportamentul lui Ruhani în închisoare, afirmând că acesta „a fost în general cooperativ și nu a manifestat ostilitate față de gardieni”, menționând însă un incident în care a amenințat un gardian în luna aprilie a anului 2005.„Vă vom prinde în exterior”, i-a spus Ruhani gardianului, potrivit documentelor.Potrivit informațiilor strânse de americani, bărbatul lucrase pentru Ministerul informațiilor taliban înainte de capturarea sa în decembrie 2001.În timpul anilor în care a fost încarcerat la Guantanamo Ruhani a încercat să minimalizeze rolul pe care l-a avut în rândul facțiunii talibane și a negat unele din probele strânse împotriva sa în timpul interogatoriilor sau în afirmații scrise.Potrivit acestor documente, Ruhani a afirmat că a fost obligat să se alăture talibanilor în anii 1990, atunci când aceștia au preluat controlul asupra Afganistanului, întrucât ei recrutau cu forța toți bărbații tineri.El a mai spus de asemenea că a ales o funcție birocratică deoarece îi era „teamă de lupte” și că nu voia să moară într-o bătălie. El a respins dovezile potrivit cărora a fost angajat al Ministerului informațiilor, afirmând că a lucrat la un post de poliție local unde avea sarcini triviale precum grădinăritul și curățenia.Ruhani le-a mai spus anchetatorilor americani că era nevoit să se prezinte la locul său de muncă pentru talibani doar o dată la 10-15 zile și că în restul timpului lucra la magazinul familiei sale din orașul Ghazni, unde s-a descris ca fiind „un simplu vânzător”.Ruhani a pretins de asemenea că nu a auzit niciodată de al-Qaeda până la atacurile teroriste de la 11 septembrie și că a părăsit gruparea după acestea.Bărbatul a fost capturat de americani după ce o cunoștință i-a cerut să fie interpret pentru o întâlnire dintre aceștia și talibani în 2001.„Am crezut că era o întâlnire amicală și că eu eram de partea americanilor”, a declarat Ruhani în august 2004.Fostul avocat al bărbatului a declarat că acesta a rupt orice legătură cu el de îndată ce s-a întors în Afganistan.