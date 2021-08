Ce scrie presa internațională despre căderea Kabulului: Trădarea afganilor de către Biden va rămâne în istorie / În Afganistan dansează, fericită, moartea / Întoarcerea talibanilor la Kabul consfințește deruta Occidentului

Uite ce titrează unele din cele mai mari publicații internaționale:Livetextul publicat pe prima pagină de site-ul american are sub titlu o imagine video cu zecile de afgani care au invadat pista aeroportului din Kabul și au încercat să se aghațe de avioane pentru a scăpa din calea talibanilor.Într-un articol separat CNN notează că „debandada înfrângerii SUA și retragerea haotică din Afganistan reprezintă un dezastru politic pentru președintele Joe Biden, eșecul acestuia de a orchestra o ieșire ordonată îi va zdruncina și mai mult președinția măcinată de crize”.Revista americană fondată în 1857 a publicat un articol dur împotriva președintelui democrat Joe Biden, criticând puternic administrația sa pentru că nu a făcut mai multe pregătiri și nu a depus mai multe eforturi pentru evacuarea afganilor care au ajutat forțele coaliției internaționale în timpul celor 20 de ani de la invadarea țării.„Abandonarea noastră a afganilor care ne-au ajutat, s-au bazat pe noi și și-au pus viețile în pericol este ultima rușine gratuită pe care am fi putut să o evităm”, notează The Atlantic.„Kabul a căzut în câteva ore, fără luptă, consfințind victoria completă a talibanilor”, notează publicația franceză, relatând că „sosirea iminentă a insurgenților islamiști a provocat panică. Bulevardele centrale ale capitalei s-au transformat într-un imens blocaj de trafic în timp ce mii de locuitori, temându-se de lupte, au încercat să fugă din oraș”.Jurnalistul Petre M. Iancu notează într-un editorial publicat de DW că „întrebați de soarta lor și a miilor, dacă nu a zecilor de mii de afgani care i-au ajutat pe români, pe germani, pe americani și britanici să-și îndeplinească misiunea în Afganistan în ultimele două decenii, ori de soarta fiicelor și soțiilor lor, oficialii occidentali dau din colț în colț. C-o fi, c-o păți”.„În răstimp, în Afganistan se moare accelerat. Se moare de glonț, de cuțit și de frică. Moartea dansează pe străzi. Moartea s-a prezentat nu doar la aeroport, ci îi pândește pe nefericiți la toate punctele de control edificate de talibani în toată țara. Din care mai-marii afgani de felul președintelui Ghani au fugit de mult, lăsându-și poporul de izbeliște. Cum și militarii afgani au refuzat, fără americani, să lupte”, adaugă acesta.„Plecarea grăbită a americanilor din Kabul murdărește președinția lui Biden”, notează site-ul spaniol ABC, acesta amintind și că președintele american va ține un discurs adresat națiunii despre Afganistan de la Casa Albă.Jurnaliștii de la ABC amintesc de asemenea despre evaluarea eronată făcută de Joe Biden în timpul unei conferințe de presă susținută pe 8 iulie, notând că „realitatea l-a făcut pe președinte să-și mănânce previziunile”.„În timpul zilei de ieri elicopterele au zburat fără oprire de pe acoperișul ambasadei SUA la Kabul, în timp ce talibanii au preluat controlul asupra capitalei afgane”, mai scrie ABC.Organizația media din lumea arabă notează că „aparenta subestimare a Washingtonului a slăbiciunii statului arab reprezintă un eșec al serviciilor de informații”.„La asta s-a ajuns la aproape 20 de ani după ce forțele Statelor Unite au intrat în Afganistan: guvernul s-a prăbușit și președintele Ashraf Ghani a părăsit țara. Armata și-a pierdut voința de a lupta și s-a dezintegrat (...) Populația se confruntă cu o nouă criză umanitară”, scrie Al Jazeera.Canalul de știri din Arabia Saudită întreabă la rândul său cum a fost posibilă o victorie atât de rapidă a insurgenților în contextul în care Statele Unite au investit zeci de miliarde de dolari în antrenarea forțelor guvernamentale și îl citează pe Abbas Tawakoli, un comandant al armatei afgane, care afirmă că:„Din păcate, conștient sau nu, un număr de membri ai parlamentului și politicieni au alimentat flăcările aprinse de inamic (...) Nicio regiune nu a căzut din cauza luptelor ci ca urmare a războiului pshiologic”.Oficiul de propagandă al Kremlinului a redistribuit mai multe imagini publicate pe Twitter de jurnalistul american Philipp Walter Wellman de la publicația militară Stars and Stripes, fotografiile arătând evacuarea unor câini militari americani „din Afganistan”.RT notează în articolul său că imaginile ar fi „din Kabul” și că „i-au înfuriat pe mulți oameni din întreaga lume”, exemplificându-și acuzația prin postări ale unor conturi de Twitter obscure sau care aparțin jurnaliștilor săi.Citește LIVETEXT pe HOTNEWS ultimele evoluții ale situației din Afganistan AICI