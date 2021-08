VIDEO Un calm resemnat. A revenit liniștea pe aeroportul din Kabul, după o zi dramatică, încheiată cu şase morţi

Aeroportul internaţional Hamid Karzai din capitala Afganistanului, Kabul, a revenit marţi la calm, cu reluarea zborurilor şi controlul pasagerilor, după ce terminalul a fost luni scena unor evenimente dramatice cu mii de oameni care încercau să fugă din ţară şi care s-au încheiat cu cel puţin şase morţi, transmite EFE. Reamintim că în urmă cu o zi au făcut înconjurul lumii imaginile cu mii de afgani care au invadat aeroportul, fugind disperați pe pistă, iar unii dintre ei agățându-se de fuselajul unui avion militar american care se pregătea de decolare.

''O nouă zi pe HKIA (Aeroportul Internaţional Hamid Karzai), din Kabul. Situaţia este sub control'', a dat asigurări reprezentantul civil al NATO pentru Afganistan, Stefano Pontecorvo.

El a postat pe Twitter și imagini, cu mesajul: ''Pista aeroportului internaţional HKIA din Kabul este deschisă. Văd avioane care aterizează şi decolează.

Another day in #Kabul HKIA airport. Situation under control #Afghanistan pic.twitter.com/PewkXN5F16

Calmul a revenit pe aeroportul din capitala afgană în contextul în care luni, când ţara s-a aflat în prima zi sub controlul talibanilor, mii de persoane disperate să fugă din Afganistan au provocat haos încercând să se urce la bordul avioanelor aflate pe pistă.

This is simply insane and staggering. Desperate Afghans hanging onto U.S. Air Force aircraft taking off at #Kabul airport. Unreal scenes. pic.twitter.com/FerVdf9oIi