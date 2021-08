VIDEO Momentul în care talibanii intră în Kabul

În imagini - despre care Al Arabiya spune că surprind momentul intrării talibanilor în Kabul, duminică - poate fi văzut intrând pe o stradă din oraș un grup care are arme și steaguri, înconjurat de zeci de civili.

The Taliban have started entering #Kabul from all sides, according to the Afghan interior ministry.https://t.co/vkXMNqf5fb pic.twitter.com/LOm3o260KR