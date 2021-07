Inundațiile din Germania: Râsul lui Armin Laschet, potenţialul succesor al Angelei Merkel, provoacă indignare - VIDEO

Cei doi oameni de stat se aflau în deplasare în oraşul Erftstadt (vest), extrem de devastat de inundaţii.

Înregistrarea video, imortalizată de postul de televiziune local WDR, a fost difuzată de mai multe sute de ori pe Twitter sâmbătă, provocând furia unor responsabili politici şi a numeroşi internauţi.

Un nou sondaj de opinie dat publicităţii miercuri vine să susţină speranţele candidatului conservator Armin Laschet de a-i succede Angelei Merkel la frâiele celei mai mari economii mondiale, după alegerile generale din septembrie din Germania. Sondajul Forsa a arătat că sprijinul pentru Uniunea Creştin Democrată (CDU) condusă de Laschet şi pentru "sora" sa bavareză Uniunea Creştin Socială (CSU) s-a menţinut constant la 30% în ultimele trei săptămâni, după ce în urmă cu o lună era de 28%.

NRW-Ministerpräsident @ArminLaschet hat sich in #Erftstadt betroffen gezeigt vom Leid in der Unwetter-Katastrophe. Während Bundespräsident Steinmeier an die erinnert, die vieles verloren haben, ist Laschet im Hintergrund scherzend zu sehen. Das sorgt für Empörung. #LaschetLacht pic.twitter.com/JkieLLLVel