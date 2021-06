Guvernul britanic vrea să reglementeze platformele de streaming ca Netflix ca pe televiziuni

Privatizarea Channel 4





Directorul executiv al Channel 4, Alex Mahon, a declarat însă marți că postul 4 ar putea avea „priorități diferite” dacă este privatizat și a avertizat împotriva oricărei acțiuni „ireversibile”.

În Marea Britanie canalele de televiziune trebuie să respecte „standarde stricte”, în special în ceea ce privește protecția publică, afirmă ministrul culturii Oliver Dowden într-un editorial publicat de cotidianul The Times „Ați putea presupune că același lucru este valabil și pentru serviciile video la cerere precum Amazon Prime și Disney+. V-ați înșela”, a mai scris acesta.Canalele TV sunt controlate de autoritatea de reglementare britanică Ofcom, însă nu și de platformele de streaming care sunt companii internaționale.Chiar dacă unele platforme ca Netflix și-au stabilit propriile proceduri, acest tip de măsură este „punctuală și inconsecventă”, consideră Dowden.Ministrul a anunțat că dorește să pună canalele și platformele TV „pe picior de egalitate” cu cele de streaming online și că va lansa o consultare în această vară „pentru a stabili dacă este timpul să implementăm aceleași reguli de bază”.Dacă inițiativa are succes, documentarele sau programele de știri de pe site-urile de streaming vor trebui să respecte aceleași standarde precum BBC și celelalte televiziuni britanice.Dowden a mai anunțat și că are în vedere privatizarea canalului de televiziune Channel 4 și că va lansa o altă consultare pe această temă în cursul acestei veri.Channel 4 este deținut de guvern de la lansarea sa în 1982, dar își obține finanțarea din publicitate, fără redevențe, precum BBC, și trebuie să-și reinvestească profiturile în creație.