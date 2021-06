Prințesa moștenitoare a Olandei a renunțat la alocația de stat de 1,6 milioane de euro

Amalia, prințesa de Orania, este cea mai mare fiică a regelui Willem-Alexander și a reginei Máxima . Prințesa a absolvit liceul pe 10 iunie, ocazie marcată de familia regală prin agățarea ghiozdanului ei alături de steagul olandez la Palatul Huis ten Bosch.Prințesa a anunțat că intenționează să își ia un an sabatic începând din toamna lui 2021 până în primăvara lui 2022 înainte de a începe facultatea.Amalia va împlini 18 ani în luna decembrie, vârstă la care devine eligibilă pentru alocația în valoare de 1,6 milioane de euro, potrivit The Guardian Conform publicației olandeze NOS, în jur de 300.000 de euro din sumă ar fi sub formă de venit în timp ce diferența ar fi alocată pentru „cheltuieli personale și materiale”.Însă vineri prințesa l-a informat printr-o scrisoare pe premierul olandez Mark Rutte că va renunța la dreptul la alocație în perioada în care va urma studiile universitare.Prințesa de Orania a scris că nu se simte confortabil să primească suma „din moment ce nu am făcut nimic în schimb pentru ei și în timp ce alți studenți au dificultăți mult mai mari, în special în această perioadă a coronavirusului”.Amalia intenționează să returneze partea de venit a alocației și speră să nu folosească din banii acordați pentru cheltuieli personale cu excepția cazului în care va avea costuri ridicate din cauza îndatoririlor oficiale.Decizia prințesei de a renunța la sumă a venit după ce criticii și-au exprimat nemulțumirea față de situație întrucât Amalia ar fi fost prima moștenitoare a tronului olandez care ar fi primit un salariu.În mod tradițional doar regele, regina și regina-mamă primesc salarii din partea statului olandez.Familia regală olandeză este una dintre cele mai costisitoare din Europa, potrivit unui studiu realizat în 2012 de Universitatea Ghent.Willem-Alexander și regina Máxima au fost ținta unor critici puternice în luna octombrie a anului trecut după ce au mers în Grecia în vacanță într-o perioadă în care Olanda se afla în carantină din cauza pandemiei.