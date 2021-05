Devin Dosarele X realitate, după ce Pentagonul a recunoscut oficial existența unor obiecte zburătoare neidentificate? Un raport al Departamentului Apărării va fi făcut public în luna iunie​

„O formă de viață diferită”

OZN-urile și pericolul conspirațiilor

În luna iunie a acestui an, Departamentul Apărării va face public în fața Congresului American un raport despre UAP-uri (Unidentified Aerial Phenomena, un nou mod de a numi OZN-urile).Acesta a fost cerut de mai mulți oficiali, printre care Harry Reid, fostul lider al majorității Senatului (2007-2015), și doi foști directori ai CIA, care au dorit o cercetare mai amănunțită a acestor fenomene, pentru a se afla dacă ele reprezintă un pericol pentru securitatea Americii.Astfel, grupul operativ pentru cercetarea UAP-urilor a fost înființat pe 4 august 2020.Una dintre cele mai ciudate filmări cu UAP-uri / OZN-uri, surprinsă de piloți din Marina Americană, despre care Pentagonul a recunoscut că este reală, prezintă un obiect zburător în formă de bomboană „Tic Tac” care se mișcă extrem de ciudat, fără să respecte legile fizicii.De exemplu, UAP-ul respectiv coboară instant de la o înălțime de 24 de km, la șapte km deasupra solului, apoi se oprește în aer și schimbă brusc direcția. Mai mult, el reușește să depășească viteza sunetului fără să genereze acel boom sonic și se scufundă în ocean.Despre aceste filmări, care au ajuns în spațiul public fără aprobarea Pentagonului, au fost scrie articole în The New York Times și The Washington Post încă din 2017.Abia anul trecut, în aprilie, în plină pandemie, Pentagon le-a recunoscut veridicitatea în mod public și câteva luni mai târziu a fost aprobată organizarea acelui „task force” (grup operativ) care să explice inexplicabilul.În întâmpinarea acestui raport, mai mulți foști oficiali care s-au ocupat de securitatea au început să vorbească. John Ratcliffe este unul dintre ei, fost director al Serviciului Național de Informații din State.În luna aprilie a acestui an, el a declarat pentru Fox News că există mult mai multe astfel de semnalări care n-au fost făcute publice. James Woolsey, fost director al CIA, dar și John Brennan, care l-a înlocuit pe Woolsey pe aceeași funcție, au declarat că iau foarte în serios aceste filmări despre care Pentagonul spune că sunt reale.Luis Elizondo. FOTO: Everett/ ProfimediaDin acest punct, totul pare desprins dintr-un episod din Dosarele X și poți să dai drumul și la coloana sonoră a serialului . Bineînțeles, atât Pentagonul cât și alte instituții sau oficiali americani se feresc să folosească cuvântul „extraterestru” în acest context.De fapt, după cum ai văzut, se feresc chiar și de termenul american UFO, pentru că acesta a ajuns să fie unul prea mult folosit în teorii ale conspirației, așa că au inventat acest UAP. Însă, ce altceva ar putea să fie în toate acele filmări?Luis Elizondo, care a servit ca director al fostului Programul de Identificare a Amenințărilor Aerospațiale (2007-2012), în care Agenția de Informații a Departamentului Apărării a investit 22 de milioane de dolari, a respins în mod public orice teorie care ar susține că UAP-ul în formă de Tic Tac ar fi putut să fie ceva din arsenalul Armatei Americane sau din cel al adversarilor.Așadar, el a alimentat teoria că nu poate fi decât ceva care nu e de pe această planetă. Foștii piloți din Marina Americană au fost chiar mai direcți în exprimare, iar în interviurile pe care le-au dat au spus cu subiect și predicat că UAP-ul în formă de Tic Tac nu e de pe Pământ.La fel s-a exprimat și fostul director CIA, John Brennan, care a spus că poate fi vorba de „ o formă de viață diferită ”.La mijlocul lui mai, a apărut și un episod al prestigioasei emisiuni „60 Minutes” dedicat acestor UAP-uri. În el apar mai mulți piloți din Marină, care relatează experiențele lor cu OZN-uri, printre care se numără și nava Tic Tac.În afară de mărturiile lor apare și Luis Elizondo și oferă informații din interiorul Programului de Identificare a Amenințărilor Aerospațiale:„Imaginează-ți o tehnologie care poate produce forțe egale cu de 6-700 de ori accelerația gravitațională, care poate face o navă să zboare cu o viteză de peste 20 de mii de kilometri/oră, care nu e detectată de radare, care poate zbura prin aer, apă și spațiu și nu are semne evidente de propulsie, nici aripi, nici suprafețe de control, și totuși sfidează gravitația planetei. Asta am văzut”, susține Elizondo în interviul pentru 60 Minutes.Locotenentul Ryan Graves, fost pilot din Marina Americană, a surprins mai multe obiecte zburătoare deasupra plajei Virginia în 2014.„Sincer, îmi fac griji. Dacă ar fi fost avioane ale unei alte țări, ar fi fost o problemă imensă. Dar, din cauză că arată ușor diferit, nu suntem dispuși să confruntăm problema. Ignorăm liniștiți faptul că navele astea sunt acolo și ne privesc în fiecare zi.”Jurnalistul Bill Whitaker („60 Minutes”) încearcă să clarifice dacă Graves s-a exprimat bine și dacă chiar în fiecare zi pilotul de avion de vânătoare F/A-18F a văzut UAP-uri.Acesta clarifică: „În fiecare zi. În fiecare zi, timp de cel puțin câțiva ani.”În 2004, foștii piloți americani Alex Dietrich și Dave Fravor au înregistrat celebrul OZN Tic Tac. Până la interviul din „60 Minutes”, Dietrich n-a vrut să apară la televizor, dar Fravor a mai vorbit deschis despre experiența lui cu OZN-ul, inclusiv în podcastul lui Joe Rogan în 2019 și într-un interviu pentru New York Times din 2017.Ambii afirmă că nu au fost niciodată pasionați de OZN-uri, dar că ceea ce au văzut este clar o dovadă a unei tehnologii avansate.„Nu știu cine l-a construit, cine deține o asemenea tehnologie, cine are un creier capabil să facă așa ceva. Dar sigur e ceva acolo, ceva care este cu mult mai performant decât avioanele noastre”, a mărturisit în cadrul emisiunii „60 Minutes”.Video din aprilie 2020 filmat de un pilot al marinei americane. FOTO: Handout/ AFP/ ProfimediaCu toate aceste filmări și mărturii din partea a tot felul de oficiali americani, piloți de avioane de vânătoare sau foști directori de companii de spionaj, oamenii de știință nu cred ca e vorba de nave extraterestre, ci mai multe de niște erori ale aparatelor cu care au fost măsurate acele fenomene. Cunoscutul astrofizician Neil deGrasse Tyson a susținut într-un episod al podcastului lui Rogan că nu poate lua în serios ideea că suntem vizitați de forme de viață extraterestre.El susține că, dacă aceste civilizați ar exista, am fi știut cu siguranță și am fi avut dovezi mult mai clare. În plus, el crede că filmările respective sunt doar erori ale camerelor video sau ale aparatelor cu care au fost măsurate vitezele și mișcările obiectelor neidentificate.Nici antreprenorul și miliardarul care vrea să ducă omenirea pe Marte nu crede în extratereștri. În februarie, Elon Musk a fost întrebat ce crede despre filmările cu OZN-uri care au primit girul Pentagonului.Răspunsul său a fost unul mai mult la mișto, dar în care se reflectă părerea multor oameni de știință: „Sincer, cred că aș știi dacă există extratereștri”. Dar, ce-i drept, Elon Musk a postat la un moment dat pe Twitter și mesajul: „Eu sunt un extraterestru”.Dar nici oameni care au locuit în spațiu nu cred că UAP-urile / OZN-urile sunt manifestări sau dovezi ale unor culturi extraterestre. Renumitul astronaut Chris Hadfield , care a petrecut 166 de zile în spațiu, declara într-un interviu recent că, în mod evident, i s-a întâmplat să vadă în spațiu lucruri pe care nu și le poate explica:„Dar să vezi un obiect pe cer pe care nu-l poți înțelege și să tragi imediat concluzia că este vorba despre o formă de viață inteligentă dintr-un alt sistem solar este apogeul prostiei și o dovadă de lipsă de logică.”Așadar, la ce ar trebui să ne așteptăm de la raportul despre UAP-uri ce va fi citit în luna iunie în fața Congresului American?Sunt multe voci care susțin că n-ar trebui să avem așteptări de confirmare că nu am fi singuri în univers. Ezra Klein, columnist pentru The New York Times, are un punct de vedere foarte bun, într-un editorial pe acest subiect.El susține că raportul nu ne va oferi confirmarea că este vorba de nave spațiale extraterestre nici măcar dacă așa stau lucrurile, din simplul motiv că ar zdruncina profund încrederea populației în guverne.„Deja trăim într-o eră a teoriilor conspirației, iar barierele ar fi cu adevărat spulberate, pentru că dacă OZN-urile ar fi declarate reale, în ciuda a zeci de ani de negare, cine ar mai rămâne demn de încredere să ne mai spună că orice altceva este fals?”