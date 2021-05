Preşedintele CJ Timiş, după ce societatea de termoficare a primit o amendă de 21 milioane euro: Timişorenii, spitalele şi şcolile din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură / Robu cere intervenția DNA

Alin Nica: Dominic Fritz cunoştea încă din campania electorală situaţia în care se află Colterm.

Fostul primar al municipiului Timişoara Nicolae Robu a solicitat public Direcţiei Naţionale Anticorupţie să îl ancheteze pe actualul edil, Dominic Fritz, pentru că a creat un prejudiciu de peste 20 milioane de lei, după ce societatea de termoficare Colterm a fost amendată de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru că nu a cumpărat certificate CO2.



”Blestem pentru oraşul nostru! 7 luni, doar, i-au trebuit acestui individ, pe nume Fritz Dominic Samuel, pentru a crea Timişoarei un prejudiciu de peste 20 milioane euro! Cer public DNA să se autosesizeze şi să cerceteze toate fărădelegile acestui personaj, sfidător la adresa noastră, ca timişoreni, a noastră ca popor şi a României ca stat”, a scris Nicolae Robu, marţi, pe pagina sa de Facebook.



Nicolae Robu atrage atenţia că obligaţia de a achiziţiona certificatele CO2 rămâne, chiar dacă a fost dată această amendă.



”Menţionez că obligaţia rămâne, cu un nou termen, iar dacă nici atunci nu va fi îndeplinită, vine o nouă amendă, iar după ea ridicarea dreptului de funcţionare! Aceşti oameni ajunşi în fruntea Timişoarei sunt de o incompetenţă nemaiîntâlnită în România”, a mai scris Nicolae Robu.



Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, liberalul Alin Nica, a reacţionat după ce societatea de termoficare din Timişoara, Colterm, a fost amendată cu aproximativ 21 milioane de euro de Administraţia Fondului pentru Mediu pentru că nu a cumpărat certificate de CO2. El a tras un semnal de alarmă că timişorenii şi instituţiile publice din Timişoara, printre care şcoli şi spitale, ar putea rămâne fără apă caldă şi încălzire. Nica i-a cerut primarului municipiului Timişoara, Dominic Fritz (USR), să prezinte un plan de redresare a companiei sau ”să facă un pas în spate”, potrivit News.”Timişorenii, spitalele şi şcolile din Timişoara riscă să rămână fără apă caldă şi căldură deoarece conducerea Primăriei Timişoara este incapabilă să administreze situaţia de la Colterm. Lipsa de profesionalism este accentuată de faptul că primarul Dominic Fritz refuză orice răspundere, arătându-se complet depăşit de situaţie”, a scris Alin Nica pe pagina sa de Facebook.”Am observat că actualul primar al Timişoarei a devenit un maestru al neasumării şi, de câte ori are ocazia, îşi deleagă toate atribuţiile. Din păcate pentru el şi din păcate pentru timişoreni, Coltermul nu poate fi delegat. Când a candidat, Dominic Fritz a ştiut de Colterm, ba chiar a declarat că va rezolva problema. Când a pus directorul cu istoric penal a cărui primă acţiune a fost să-şi comande limuzină de serviciu, Dominic Fritz a ştiut de Colterm. Când şi-a impus oamenii din anturajul de partid în Consiliul de Administraţie, Dominic Fritz a ştiut de Colterm. În afara aplicării tehnicii struţului de fiecare dată când a fost vorba de soluţii concrete, ce a făcut Dominic Fritz pentru prevenirea dezastrului de la Colterm? Fără să aibă o explicaţie logică, astăzi dă vina pe fostul primar, pe Guvern, pe mine, pe oricine”, a mai scris Nica.Liderul CJ Timiş a arătat că l-a ”speriat” afirmaţiile lui Fritz cum că a purtat discuţii ”cu discreţie” pentru alocarea de fonduri, la Bucureşti.”Vă spun sincer că m-a speriat comunicatul lui de presă în care afirma că a purtat "cu discreţie" discuţii despre alocarea de fonduri printr-o hotărâre de Guvern. Nu ştiu în care parte a Germaniei a crescut Dominic Fritz, dar îi aduc la cunoştinţă că, noi, aici în România, încercăm să scăpăm de meteahna alocării de fonduri "cu discreţie". Banii publici se acordă transparent şi justificat. Banii de la Guvern nu sunt meniţi să acopere managementul defectuos. Am semnat referatul pentru alocarea banilor către Timişoara şi am susţinut demersul cu condiţia ca respectivii bani să fie cheltuiţi CORECT şi EFICIENT. Ce ar trebui să ne spună Dominic Fritz este cum a reuşit să piardă alocarea de la Guvern deşi a fost susţinută public de către mine şi agreată la nivel de Guvern. Oare atât de grave sunt problemele de management la nivelul Primăriei Timişoara încât acei bani nu au mai putut fi alocaţi?”, a mai scris Nica.Alin Nica a precizat, totodată, că situaţia este una gravă, de aceea îi solicită edilului să prezinte un plan de redresare al Colterm sau ”să facă un pas în spate”.”Situaţia este foarte gravă şi toată lumea, de la Timişoara la Bucureşti, s-a saturat de lamentările şi neputinţa actualului primar. Îi solicit public lui Dominic Fritz să prezinte soluţiile pentru Colterm şi să aducă în dezbatere publică planul de redresare al companiei astfel încât, în toamnă, să nu fim nevoiţi să reinventăm apa caldă la Timişoara. Sau, dacă nu este capabil să gestioneze situaţia, îl invit să facă un pas în spate şi să îi lase pe alţii care înţeleg ce înseamnă administraţia publică”, a mai scris Nica.