Bill Gates ar fi sperat că Jeffrey Epstein îl poate ajuta să câștige premiul Nobel pentru pace (The Daily Beast)

Miliardarul de la Microsoft își îngrozise angajații cu întâlnirile începute în 2011 – când Epstein era deja un pedofil condamnat - și se spune că au nemulțumit-o atât de mult pe Melinda încât au făcut-o să se gândească de atunci la divorț. Când echipa de PR a fundației a fost alertată de prietenie, i s-a spus că „este o manevră pentru a-l ajuta să obțină premiul Nobel pentru pace”, a declarat un angajat anonim la fundație pentru The Daily Beast Pe lângă că a locuit la reședința de pe Upper West Side din New York a perversului multimilionar, Gates i s-a alăturat și într-o călătorie în Europa în martie 2013, conform lui Dagens Næringsliv, cel mai mare ziar norvegian de afaceri.Cei doi l-au vizitat la reședința de la Strasbourg pe Thorbjorn Jagland, la vremea aceea președinte al comitetului care acordă premiul pentru pace, a scris ziarul, afirmând că se spunea că Gates ar putea primi premiul. „Au venit la reședință cu delegațiile lor respective”, a scris Jagland într-un email, afirma ziarul.Fostul angajat de la fundația lui Gates a spus pentru The Daily Beast că personalul se temea de mult că șeful poate aduce „riscuri potențiale pentru reputația fundației” din cauza legăturilor cu Epstein. „Chiar și atunci, oamenii știau că tipul nu este chiar curat”, a spus respectivul pentru publicație, referindu-se la Epstein.Dar Gates „credea că Jeffrey ar fi capabil să-l ajute, că ar cunoaște pe cine trebuia sau un anumit fel de a aranja lucrurile, ca el să câștige premiul Nobel pentru pace, ceea ce Bill dorea mai mult decât orice pe lume”, a mai spus angajatul, precum și că „nu era un secret” că miliardarul „avea aventuri romantice” pe când era însurat cu Melinda: „Nu cred că ea închidea ochii. Cred că era umilită și nu i-a plăcut”.Gates a negat multă vreme că ar avea „un parteneriat de afaceri sau o prietenie personală cu Epstein.” „Bill Gates regretă că s-a întâlnit cu Epstein și recunoaște că a fost o eroare de judecată că a făcut-o”, a declarat marți purtătorul său de cuvânt pentru The Post, repetând o declarație făcută prima oară în 2019. Și a insistat că „este o afirmație cu totul falsă că Bill Gates și-a făcut un obiectiv din premiul Nobel pentru pace sau că a făcut în vreun mod campanie”.„Dacă Epstein avea un plan sau un motiv să se implice într-un proces legat de premii sau onoruri în numele lui Gates, nici Gates, nici cei cu care lucra nu au avut cunoștință de asemenea intenții și ar fi respins orice oferte de asistență”, a mai spus reprezentantul.