FOTO O imensă furtună de nisip a 'înghiţit' un oraş din China

Aceste furtuni de nisip sunt frecvente în partea de nord a ţării în timpul primăverii. Impresionantul nor galben observat duminică în comitatul Linze a fost surprins în imagini din aer pentru a i se putea estima amploarea.

Televiziunea naţională CCTV a raportat mai multe accidente cauzate de vizibilitatea redusă.

Meteorologii au solicitat locuitorilor să rămână în case, cu ferestrele închise. Alte fenomene similare sunt aşteptate pentru ziua de marţi.

Furtunile de nisip care au loc în China provin adesea din deşertul Gobi, o zonă aridă imensă situată între China şi Mongolia.

#Sandstorm blasts its way into #Zhangye in northwest #China's #Gansu Province on Sunday. pic.twitter.com/4HKbH7WoB6