VIDEO Zeci de arestări la Ierusalim, după ciocniri între tineri israelieni de extremă dreapta, palestinieni şi poliţişti / S-a scandat ”Moarte arabilor!”, ”Moarte teroriștilor”

”Moarte arabilor!”, au scandat tineri israelieni de extremă dreapta în centrul Ierusalimului, la un marş către Poarta Damascului, agitând banderoale cu mesajul ”Moarte teroriştilor”, citează News.ro.

”Sunt evreu şi patriot şi sunt în ţara mea”, a declarat David, care participa la acest marş.



Clashes continue in occupied East Jerusalem as Israeli security forces close areas where Palestinians usually gather in large numbers during the month of Ramadan pic.twitter.com/KGN5JhSskC