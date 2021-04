Iulia Navalnîia și-a vizitat soțul pentru prima oară, în închisoare: ”Nu am văzut niciodată pe cineva atât de supt la faţă, însă nu are de gând să cedeze”

''O postare despre iubire astăzi. Am ieșit la întâlnire, una dintre cele mai faine din viața mea, cu cel mai mișto tip. M-a invitat într-o cameră de 3/2 mp și am vorbit printr-un perete de sticlă și la telefon. Dar asta nu e așa de important. Este la fel de amuzant ca întotdeauna, deși, e adevărat că vorbește greu și din când în când se întinde pentru a se odihni. (...) Nu am văzut niciodată pe cineva atât de supt la faţă, însă nu are de gând să cedeze'', a scris Navalnîia pe contul ei de Instagram.”Cântăreşte 76 de kilograme la o înălţime de 1,90. De la întâlnirea mea cu Aleksei sunt şi mai îngrijorată pentru el'', a mai scris Navalnîia.Postarea este însoţită de o fotografie în care apare Iulia şi, pe fundal, centrul penitenciar numărul 2 din regiunea Vladimir, la circa 100 de kilometri de Moscova.Iulia Navalnîia s-a referit şi la denunţul pe care soţul ei intenţionează să-l depună împotriva închisorii pentru că a fost împiedicat să citească Coranul, după cum a explicat chiar el pe Twitter. ''Cărţile sunt pentru noi toţi'', a scris Navalnîi, care îşi exprimase dorinţa de a studia cartea sacră a tuturor musulmanilor. Opozantul rus a anunțat pe 31 martie că intră în greva foamei.