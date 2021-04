Scriitorul britanic John Le Carré, opozant al Brexitului, a obţinut cetăţenia irlandeză înainte de a muri

Maestrul romanului de spionaj britanic, John Le Carré, opozant al Brexitului, a obţinut naţionalitatea irlandeză cu puţin timp înainte de a muri în decembrie, a precizat unul dintre fiii săi. Nick Cornwell a dezvăluit această informaţie într-o emisiune la radio care va fi difuzată sâmbătă pe BBC, produsă de un prieten al scriitorului, Philippe Sands, potrivit News.ro."În momentul morţii sale, devenise deja cetăţean irlandez", a povestit Nick Cornwell, citat în articolul publicat joi de Philippe Sands în The Times. El adaugă faptul că "una dintre ultimele fotografii" pe care le are cu tatăl său îl arată "aşezat, cu un drapel irlandez pe umeri, zâmbind".Aflând că are rădăcini irlandeze, John Le Carré a mers în sudul Irlandei: "A mers în Cork, de unde era bunica sa, şi a fost primit de arhivarul oraşului. Ea i-a spus: Bine ai venit acasă", a povestit fiul scriitorului.Brexitul a provocat un aflux de cereri pentru cetăţenia irlandeză din partea britanicilor cu origini în această ţară, pentru a-şi păstra libertatea de circulaţie în Uniunea Europeană.John Le Carré a murit în decembrie 2020, la 89 de ani, de pneumonie.Le Carré, pe numele său adevărat David Cornwell, a scrie 25 de romane şi un volum de memorii "The Pigeon Tunnel" (2016). El a vândut în total peste 60 de milioane de cărţi în toată lumea. S-a inspirat din cariera sa de agent secret, ruinată de dublul agent britanic Kim Philby care i-a dezvăluit identitatea precum şi pe ale altor compatrioţi din KGB, determinându-l să demisioneze din MI6.În ultimul său roman, apărut în octombrie 2019, acest eurofil a descris un portret fără concesii al premierului britanic Boris Johnson, portretizându-l în "porc ignorant" şi calificând Brexitul o "nebunie".Intitulat "Agent Running in the Field", acţiunea romanului se desfăşoară în 2018 şi spune istoria lui Nat, un agent de 47 de ani din MI5, serviciul britanic de contrainformaţii, care cade pradă îndoielilor legate de viitorul ţării sale şi care îi dezvăluie fiicei lui alegerile pe care le-a făcut în cariera sa, potrivit News.ro.Descriind Marea Britanie în "cădere liberă", Nat face inventarul motivelor care îl fac să se îndoiască de absenţa puterii democrate din ţara sa. În articolul său, Philippe Sands subliniază de asemenea dragostea lui John Le Carré pentru Germania şi limba germană pe care o vorbea curent.