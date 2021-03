Canada investighează un focar al unei boli neurodegenerative necunoscute / Peste 40 de persoane infectate, cinci decese până în prezent

Simptomele prezentate de către persoanele afectate sunt similare cu cele ale bolii Creutzfeldt-Jakob , o boală neurologică degenerativă rară și fatală, și includ pierderea memoriei, halucinații și atrofie musculară, potrivit The Guardian Mai devreme în cursul lunii martie oficialii canadieni au alertat medicii din zona New Brunswick că monitorizează un focar de 43 de boli neurologice cu cauză necunoscută.Primul caz datează din 2015 însă oficialii au înregistrat o creștere a numărului de persoane afectate în ultimii ani, 24 de cazuri fiind raportate în 2020 și 6 până în luna martie a acestui an, conform CBC News Cinci decese au fost legate de boală până în prezent.Medicii au suspectat inițial că îmbolnăvirile se datorează bolii Creutzfeldt-Jakob care este cauzată de prioni , cei mai mici agenți infecțioși cunoscuți.Prionii nu sunt viruși ci forme aberantă ale unei proteine celulare normale fără acid nucleic care produc un grup de boli neurodegenerative transmisibile ale animalelor și omului numite boli prionice.„Nu există nicio dovadă, nici măcar un indiciu - nici măcar în autopsiile efectuate - a unei boli prionice umane”, afirmă dr. Neil Cashman, profesor la University of British Columbia specializat în boli prionice.„Sincer să fiu acest lucru a reprezentat o surpriză pentru mine”, a declarat acesta pentru CBC News.Cashman face parte din una din echipele de investigatori care încearcă să depisteze cauza noii boli sau dacă aceasta este de fapt o afecțiune rară deja cunoscută.Starea pacienților diagnosticați cu afecțiunea s-a înrăutățit progresiv în decursul a 18-36 de luni, aceștia prezentând simptome ca dureri inexplicabile, spasme, bruxism , atrofie musculară și declin cognitiv.Majoritatea cazurilor identificate până acum au fost depistate în peninsula Acadia din nord-estul provinciei și în apropierea orașului Moncton din sud-estul New Brunswick, potrivit CBC News.