Criza migranților: ​Un copil mexican de 9 ani moare încercând să ajungă în Statele Unite / Discursul lui Biden nu convinge

Acuzat de republicani că a creat o „chemare” la graniță, președintele Joe Biden a minimizat joi situația și și-a apărat politicile. ”Se întâmplă la fel la fiecare început de an, dar vom rezolva situația”, a declarat președintele american în prima conferință de presă de la preluarea mandatului





Președintele a delegat-o miercuri pe vicepreședinta Kamala Harris să rezolve problema delicată a afluxului de migranți la frontiera SUA-Mexic, potrivit AFP. "Vă dau o sarcină dificilă... Ea a fost de acord să conducă acest efort diplomatic", a adăugat el, referindu-se la discuțiile cu Mexicul, dar și cu El Salvador, Guatemala și Honduras.

Agenții au intervenit sâmbătă pentru salvarea a trei persoane găsite inconștiente pe o insulă din mijlocul râului: o femeie și copilul ei de trei ani, precum și un copil mexican de nouă ani.Forțele de intervenție au reușit să o resusciteze pe femeie și pe copilul ei, dar nu și pe copilul de nouă ani, al cărui sex și legături cu femeia nu au fost precizate.Această tragedie are loc în timp ce Statele Unite se confruntă cu o creștere accentuată a sosirilor la graniță: peste 100.000 de migranți au fost arestați în februarie la granița de sud, inclusiv 10.000 de minori neînsoțiți.Fluxurile au crescut și mai mult în martie, cu o medie de 5.000 de sosiri pe zi, dintre care doar jumătate erau adulți singuri, a declarat joi un înalt oficial al grănicerilor, sub condiția anonimatului.Regulile de sănătate adoptate la începutul pandemiei permit Statelor Unite să întoarcă imediat înapoi toți adulții izolați, precum și familiile.Dar Statelor Unite le este din ce în ce mai dificil să trimită familiile înapoi în Mexic, mai ales atunci când au copii mici (sub vârsta de șapte ani). Miercuri, doar 300 de membri ai unor familii au fost îndepărtați din cele 6.000 de persoane reținute, potrivit oficialului de rang înalt.În ceea ce privește minorii care sosesc singuri, aceștia sunt plasați în incinta polițiștilor de frontieră, în mod normal pentru mai puțin de 3 zile, înainte de a fi transferați la structuri de primire mai adecvate, în timp ce așteaptă localizarea membrilor familiei lor sau a tutorilor cărora să li se încredințeze.În prezent, „arestăm mai mulți copii decât îi transferăm”, a recunoscut însă înaltul oficial. "Am făcut eforturi pentru a ne îmbunătăți structurile, dar nu suntem experți în retenție", a adăugat el.„Încercăm să ne asigurăm că copiii din îngrijirea noastră au acces la dușuri, mese și activități în aer liber, dar este puțin dificil” în unele centre din sudul Texasului, a recunoscut el.