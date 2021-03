Alegeri generale în Israel pentru a patra oară în doi ani: Netanyahu mizează și pe succesul campaniei de vaccinare

Netanyahu, cel mai influent politican al generaţiei sale, este o figură polarizantă în Israel şi, pentru prima oară, contracandidaţi din tot spectrul politic vor să pună capăt domniei ”regelui Bibi”, scrie Reuters, citată de news.ro.Atmosfera acestor alegeri este asemănătoare cu cea a alegerilor precedente, la care se adaugă pandemia de coronavirus.Netanyahu, în vârstă de 71 de ani, candideză sub spectrul acuzaţiilor de corupţie, pe care le neagă. Procesul său cu privire la acuzaţii de luare de mită, fraudă şi încălcare a încrederii a început deja şi se aşteaptă să fie reluat în aprilie.În plus, economia Israelului a fost puternic afectată de pandemie, iar nemulţumirea publică a crescut din cauza modului în care Netanyahu a gestionat criza, până când vaccinările au început în decembrie.Noul slogan al lui Netanyahu este ”Naţiunea vaccinată”, premierul afirmând că este singurul care ar fi putut realiza un program de imunizare atât de rapid. Cel mai longeviv lider al Israelului a promovat progresele diplomatice ale Israelului din august anul trecut, cu ţările din Golf, Maroc şi Sudan, acorduri intermediate de Statele Unite.Potrivit sondajelor, nu va exista nici de această dată un câştigător clar. Partidul de dreapta Likud, al lui Netanyahu, ar urma să devină cel mai mare partid, dar nu va ajunge la o majoritate în Knesset (parlament), care are 120 de locuri, şi nu va putea forma cu uşurinţă un guvern de coaliţie – situaţie similară cu cele rezultate după cele trei alegeri precedente.În timp ce sondajele arată că o mică majoritate a israelienilor doresc să-l vadă pe Netanyahu înlăturat din funcţie, opoziţia fragmentată nu are nici o cale clară spre putere, în lipsa unui candidat unic care să conducă tabăra anti-Netanyahu.Cele trei posturi principale de televiziune din Israel vor publica sondaje la ieşirea de la urne marţi, la ora 22:00. (20:00 GMT). Rezultatele parţiale vor începe să fie publicate pe timpul nopţii de marţi spre miercuri, iar rezultatele finale sunt aşteptate în jurul zilei de vineri. Rezultatele efective au fost adesea diferite de cele din sondaje.În ultimele trei alegeri, rivalii lui Netanyahu au venit din stânga. De această dată, el se confruntă cu o nouă provocare, din partea concurenţilor de dreapta.YAIR LAPID, 57 de ani, fost ministru de finanţe şi prezentator TV, care conduce partidul de centru-stânga Yesh Atid – ”Există un viitor”. Se anticipează că partidul său, aflat în prezent în opoziţie, va ajunge pe locul al doilea după Likud.GIDEON SAAR, în vârstă de 54 de ani, fost ministru care a renunţat la Likud pentru a înfiinţa partidul Noua Speranţă, jurând să pună capăt domniei lui Netanyahu. La fel ca Likud, partidul său se opune statului palestinian, deşi campania lui Saar s-a axat pe guvernarea curată şi pe relansarea economiei.NAFTALI BENNETT, în vârstă de 48 de ani, fost consilier al lui Netanyahu, ministru şi milionar în sectorul înaltei tehnologii, care conduce partidul Yamina şi se luptă cu Saar pentru a fi următorul lider al dreptei israeliene. Bennett a refuzat să se angajeze într-o alianţă anti-Netanyahu sau în tabăra pro-Netanyahu, dar niciuna dintre aceşte părţi nu ar putea forma un guvern fără sprijinul său, potrivit sondajelor.BENNY GANTZ, în vârstă de 61 de ani, fost general al cărui partid Albastru şi Alb a pierdut mult după ce s-a alăturat lui Netanyahu într-o coaliţie. El a susţinut necesitatea unui guvern de unitate naţională, dar mulţi dintre susţinătorii săi centristi au fost furioşi. Popularitatea sa a scăzut şi sondajele arată că partidul său nu va câştiga niciun loc.