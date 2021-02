Frica de inflaţie alimentează în continuare boom-ul materiilor prime

Indicele Bloomberg pe materii prime, care urmăreşte evoluţia a 23 de materii prime, a avansat cu 1,6% la începutul săptămânii, până la cel mai ridicat nivel din martie 2013. Acesta a crescut cu peste 60% din martie 2020, când a atins un minim pe patru ani.Creşterile au fost propulsate de cupru, care a urcat peste 9.000 de dolari pe tonă pentru prima dată în nouă ani. Petrolul a avansat de asemenea la cel mai ridicat nivel din mai mult de un an pe fondul speculaţiilor că oferta mondială este în diminuare rapidă. Preţul cafelei şi zahărului a crescut şi el.Majorarea preţului petrolului a pus presiune în creştere şi pe preţurile răşinilor folosite în producţia materialelor plastice, notează Financial Times.Preţurile răşinilor au atins maxime pe şase ani şi pe fondul cererii puternice şi al scăderii ofertei, afectând mii de producători europeni. Dacă preţurile vor rămâne ridicate, costurile suplimentare ar putea fi transferate către supermarketuri, alţi retaileri şi consumatori în condiţiile în care marjele companiilor care transformă răşinile într-o varietate de produse casnice şi industriale sunt afectate.JPMorgan Chase anunţase recent că materiile prime par să fi intrat într-un nou superciclu, potrivit Bloomberg. Comentarii similare au fost făcute şi de alţii, printre care Goldman Sachs. Materiile prime au înregistrat patru cicluri similare în ultimii 100 de ani.Categoria de active este în mod tipic considerată drept o bună protecţie împotriva inflaţiei care stârneşte îngrijorări în creştere în rândul investitorilor în ultima vreme.Preţurile materiilor prime ar putea creşte de asemenea ca o consecinţă neintenţionată a luptei împotriva schimbărilor climatice, care ameninţă să pună presiune pe oferta de petrol, impulsionând în schimb cererea de metale necesare pentru construirea de infrastructură pentru energia verde şi pentru producţia de baterii şi maşini electrice.Evoluţia materiilor prime are un impact uriaş asupra costurilor de trai, având impact şi asupra comerţului, cursurilor de schimb şi în ultimă instanţă a politicii ţărilor dependente de materii prime ca Brazilia, Canada, Chile şi Venezuela.