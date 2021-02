Trump ripostează împotriva anchetei care îl vizează în New York: „Fascism, nu justiție”

„Curtea Supremă nu ar fi trebuit niciodată să lase această investigație aleatorie să aibă loc dar au făcut-o”, a declarat acesta într-un comunicat.„Acest lucru nu i s-a mai întâmplat niciodată unui Președinte înainte, este complet inspirat de democrați într-o locație a democraților, orașul și Statul New York, controlate de un inamic al meu, Guvernatorul Andrew Cuomo”, a adăugat Donald Trump.Trump a catalogat ancheta procuraturii din Mahnattan cu privire la afacerile sale drept o continuare „a celei mai mari Vânători de Vrăjitoare din istoria Țării noastre”, făcând referire la alte investigații declanșate împotriva sa.„Voi lupta în continuare, la fel cum am făcut-o în ultimii 5 ani (chiar și înainte să fiu ales), în pofida tuturor infracțiunilor electorale care au fost comise împotriva mea”, a mai precizat fostul președinte republican.„Vom câștiga!”, a conchis Trump.Curtea Supremă a refuzat luni să blocheze cererea unui procuror din statul New York de a-i fi puse la dispoziție declarațiile fiscale ale lui Trump ca parte a unei investigații privind afacerile sale, menținând decizia din instanțele inferioare.Judecătorii Curții Supreme au emis decizia fără comentarii sau opinii separate.Procurorul democrat Cyrus Vance Jr. a încercat să obțină declarațiile fiscale ale lui Trump încă din 2019 când un juriu a trimis o solicitare în acest sens Mazars USA, firma de contabilitate folosită de fostul președinte republican.Procuratura din Manhattan investighează plățile făcute de avocații lui Trump către două femei care susțin că au avut aventuri cu acesta. Una dintre cele două femei este fosta actriță pentru adulți „Stormy Daniels”.Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump care a fost între timp condamnat la închisoare pentru fraudă fiscală și încălcarea legislației de finanțare a campaniilor electorale, a afirmat că plățile au fost efectuate pentru ca femeile să păstreze tăcerea cu privire la aventurile pe care le-au avut cu clientul său.Biroul lui Vance afirmă că somația face parte și dintr-o investigație cu privire la posibile infracțiuni economice ale Trump Organization, compania imobiliară deținută de familia fostului președinte.Comunicatul remis luni de Trump acuză procurorii că „vânează capete” în rândul politicienilor și a altor persoane apropiate de politică.„Acest lucru este fascism, nu justiție - și este exact ceea ce vor să facă în privința mea doar că oamenii Țării noastre nu vor accepta așa ceva”, a mai afirmat Trump în comunicat.