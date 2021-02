Celebrele ”Păpuși Muppets”, pe lista show-urilor marcate cu avertisment privind discriminarea VIDEO

Platforma a început să transmită showul pe 19 februarie, toate cele 18 episoade fiind însoțite de precizări privind conținutul: “Aceste sterotipii erau incorecte atunci și sunt incorecte și acum. În loc să eliminăm conținutul, am preferat să avertizăm asupra impactului său negativ, să învățăm din asta și să generăm o dezbatere pentru a crea un viitor mai incluziv”.Disclaimer-ul nu explică însă despre ce sterotipii ar fi vorba, deși într-unul dintre episoade apare steagul confederat, asociat cu ”supremația albă” și rasismul, notează sursa citată.The Muppet Show (Păpușile Muppets) a fost difuzat în perioada 1976 și 1981 (pentru o perioadă fiind difuzat inclusiv de televiziunea națională română, în pofida cenzurii regimului comunist –n.red). Showul avea în fiecare episod câte un invitat celebru, întreaga producție având mare succes în epocă.Muppets reunește personajele Kermit the Frog, Miss Piggy, Animal, Fozzie și Gonzo, create în 1954-1955 de păpușarul Jim Henson. Același disclaimer a fost introdus recent și pentru producțiile Disney ”Lady and the Tramp”, ”The Jungle Book”, ”The Aristocats”, ”Dumbo”, ”Peter Pan” și ”Swiss Family Robinson”.