Disney afișează un avertisment privind rasismul din desenele sale / Aristocrații, Peter Pan și Dumbo, printre animațiile vizate

„Acest program include reprezentări negative și/sau maltratarea de persoane sau culturi”, afirmă avertismentul, adăugând că „aceste stereotipuri au fost greșite atunci și sunt greșite și acum”.Mesajul precizează în loc să înlăture conținutul, „vrem să admitem impactul său negativ, învățăm din el și declanșăm o conversație pentru a crea un viitor mai incluziv împreună”.Alte desene care afișează avertismentul sunt Aristocrații, care arată o pisică ce imită un asiatic cântând la pian cu bețișoare pentru mâncat, și Peter Pan, în care se face referire la indigenii americani cu termenul considerat rasist „redskins” (piei roșii), și Doamna și vagabondul care ar avea mai multe secvențe considerate rasiste și care înfățișează stereotipii culturale.Disney a adăugat prima dată un avertisment despre rasism în luna noiembrie însă acesta era mult mai scurt, notând că „acest program este prezentat cum a fost creat inițial. Ar putea conține unele reprezentări culturale depășite”.Unele desene, precum Song of the South (Cântecul Sudului) nu sunt disponibile deloc pe platforma Disney+ fiind considerate rasiste. Acesta este unul dintre cele mai controversate filme Disney și nu a fost niciodată publicat în format DVD în Statele Unite deoarece înfățișează un sclav care ar lucra fericit pe plantațiile de bumbac.În mod similar și Warner Bros are de mai mult timp un avertisment despre „prejudecățile etnice și rasiale” din unele din animațiile sale.„Deși aceste desene nu reprezintă societatea de azi, ele sunt prezentate așa cum au fost create inițial, pentru că a o face altfel ar fi la fel cu a pretinde că aceste prejudecăți nu au existat niciodată”, scrie avertismentul Warner Bros.