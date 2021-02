Joe Biden afirmă că vrea o "competiție extremă" cu China dar nu un conflict

Președintele american a explicat că nu a discutat încă cu omologul său chinez Xi Jinping, dar a adăugat că nu are "niciun motiv să nu-l sune"."Este foarte dur. Nu are, și nu spun asta ca o critică, este doar realitatea, nu are un gram de democrație în el", a adăugat Joe Biden, potrivit extraselor din acest interviu publicate de televiziunea CBS.China este considerată la Washington adversarul strategic numărul 1 pentru Statele Unite și principala provocare pe scena internațională.Noul președinte american s-a angajat, fără însă a spune cum, să contracareze "abuzurile economice ale Chinei", "actele sale agresive" și să apere drepturile omului, dar și să coopereze cu Beijingul "când este în interesul Americii".Presat de CBS să-și precizeze mai clar intențiile, Joe Biden a afirmat că dorește să se "concentreze pe regulile internaționale"."Nu voi gestiona acest lucru ca Trump", a continuat el. "Nu trebuie să avem un conflict. Dar va exista o competiție extremă", a adăugat acesta, subliniind că-l cunoaște "destul de bine" pe Xi Jinping de când era vicepreședintele lui Barack Obama.Confruntarea dintre cele două superputeri a luat alura unui nou război rece sub președinția lui Donald Trump, în ciuda ambivalenței acestuia din urmă, care inițial s-a concentrat pe atacuri pe frontul comercial, afișând însă "prietenia" față de Xi Jinping, înainte de se alinia la linia dură a a secretarului său de Stat Mike Pompeo.Președintele chinez a lansat, la finalul lunii ianuarie, un avertisment față de un "nou război rece" care va conduce la un "impas".