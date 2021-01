LIVEVIDEO Joe Biden ajunge la Casa Albă pentru prima dată de la învestire

Președintele SUA, Joe Biden, se îndreaptă miercuri spre Casa Albă, după depunerea jurământului și depunerea unei coroane de flori la mormântul soldatului necunoscut.

Așa cum se întâmplă în momentul tranziției, deja au fost puse noi fotografii în Aripa de Vest a Casei Albe, pentru a celebra inagurarea lui Joe Biden.

