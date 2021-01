LIVEVIDEO Inaugurarea lui Biden la Casa Albă. Biden și Kamala Harris au ajuns la Capitoliu

Președintele ales al SUA, Joe Biden, și viitoarea vicepreședintă Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu, unde vor depune jurământul în fața foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar în absența lui Donald Trump, relatează AFP.

BREAKING: Vice President Pence and Second Lady Karen Pence arrive to take their seats at the U.S Capitol for President-elect Joe Biden's inauguration. https://t.co/2pnC6CISOp #InaugurationDay pic.twitter.com/lUA24pwyQI