Ungaria ar putea sancționa giganții social media / Anunțul făcut de ministrul justiției ungar

Ministrul a afirmat că se va întâlni săptămâna aceasta cu oficialii autorității ungare de supraveghere din domeniul concurenței pentru a discuta posibile penalități pentru ceea ce Varga a descris ca fiind practici comerciale neloiale.Aceasta a anunțat de asemenea că a cerut o întrunire a comisiei ungare pentru libertatea digitală.Unii oficiali ai guvernului de la Budapesta sunt tot mai vocali împotriva a ceea ce aceștia cataloghează drept eforturile companiilor social media, printre care și Facebook, de a restrânge opiniile conservatorilor de pe platformele lor.Premierul ungar Viktor Orban a transformat mass-media din Ungaria într-un aliat fidel al guvernului și aliații ai săi controlează o parte majoră a presei private.Însă premierul de dreapta se va confrunta cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale de un deceniu la alegerile parlamentare de anul viitor, urmând a se confrunta cu lentoarea recuperării economice post-COVID-19 și o opoziție unită.Sondajele de opinie arată că Fidesz, partidul lui Orban, și partidele de opoziție care s-au reunit într-o alianță istorică sunt aproape egale în intenția de vot a alegătorilor.„'Shadowban' (interdicția ascunsă) este practica secretă a furnizorilor de social media de a restricționa, cu scopuri politice, vizibilitatea și accesul a profilului nostru de utilizator fără cunoștința noastră”, a afirmat Varga într-o postare pe Twitter.„Pentru a le reduce numărul de persoane la care ajung (reach), Facebook limitează de asemenea vizibilitatea opiniilor creștine, conservatoare, de dreapta. Am experiențe personale cu asta”, a mai afirmat ministrul, fără a oferi mai multe detalii.Judit Varga are aproape 120.000 de urmăritori pe Facebook în timp ce premierul Viktor Orban peste un milion, cifra reprezentând mai mult de 10% din populația totală a Ungariei.Prim-ministrul ungar folosește frecvent Facebook pentru a anunța decizii luate de guvern în ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19 sau politicile economice.Varga a mai afirmat în postarea sa că problema ar trebui reglementată la nivelul Uniunii Europene dar că ar putea fi nevoie de acțiuni mai rapide:„Însă, datorită abuzurilor sistematice, am putea fi nevoiți să luăm măsuri mai rapid”.Comentariile acesteia vin la câteva zile după ce Polonia a anunțat că ar putea lua măsuri împotriva companiilor „big tech”, ministrul justiției din această țară afirmând că platformele care înlătură postări pe care le consideră jignitoare ar putea fi amendate.Aliatul polonez al lui Orban, partidul Lege și Justiție (PiS), care are de asemenea politici sociale conservatoare, argumentează că firmele big tech exercită un control periculos asupra dezbaterii publice, cenzurând opiniile neconforme cu propriile ideologii liberale.