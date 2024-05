INTERNATIONAL Sâmbătă, 18 Mai 2024, 11:30

O înregistrare video de supraveghere din 2016, obținută în exclusivitate de CNN, îl arată pe rapperul american Sean "Diddy" Combs, alias Puff Daddy, apucând-o, împingând-o, târând-o și lovind-o cu piciorul pe prietena sa de atunci, Cassie Ventura, scrie CNN.

Puff Daddy Foto: CNN

Imaginile, compilate din mai multe unghiuri de filmare, datate 5 martie 2016, par să îl arate pe rapper, producător și mogul de afaceri în timpul unui incident care, potrivit unei plângeri depuse în instanță în noiembrie anul trecut de Ventura, a avut loc la hotelul InterContinental din Century City, Los Angeles, acum închis. CNN a verificat locația pe baza unor fotografii disponibile public ale interiorului fostului hotel.

Potrivit The Guardian, Combs a negat mereu acest incident.

În filmare, Ventura iese dintr-o cameră de hotel și se îndreaptă spre lifturi. Combs, ținând un prosop în jurul taliei, aleargă pe un hol după Ventura. Acesta o apucă de ceafă și o aruncă la podea. Ținând încă prosopul cu o mână, se întoarce apoi să o lovească, se arată în înregistrare.

În timp ce Ventura este la pământ, Combs recuperează o geantă și o valiză de la etajul de lângă lifturi. El se întoarce și o lovește din nou pe Ventura în timp ce aceasta zace nemișcată pe podea. Între cele două lovituri trec aproximativ patru secunde, potrivit înregistrării video. Apoi o trage pentru scurt timp pe Ventura de tricoul ei spre o cameră înainte de a pleca.

Ventura este apoi văzută cum se ridică încet în picioare. Ea adună obiecte de pe podea și se mișcă pentru a ridica un telefon de pe peretele holului, lângă lifturi. Combs, încă în prosop și șosete, se întoarce. O oglindă aflată chiar vizavi de camera de supraveghere îl arată Combs care pare să-o împingă pe Ventura.

Câteva secunde mai târziu, rapperul se așează pe un scaun, ia un obiect de pe o masă și îl aruncă cu putere spre Ventura. Combs este văzut îndepărtându-se, apoi se întoarce din nou spre Ventura când ușa liftului se deschide și cineva pare să iasă.

Ventura, care a ajuns la o înțelegere nedivulgată cu Combs în timpul procesului, a refuzat să comenteze înregistrarea video obținută de CNN.

Din noiembrie, Combs s-a confruntat cu alte cinci procese civile în care este acuzat de o serie de abateri sexuale și alte activități ilegale. El a negat acuzațiile, iar cazurile rămân active.

Puff Daddy este, printre altele, interpretul celebrei melodii "I'll Be Missing You", un cover după o altă melodie celebră a lui Sting, "Every Breath You Take".