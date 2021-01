​Donald Trump riscă a doua procedură de destituire, fără precedent în istoria Statelor Unite ale Americii

Un text de punere sub acuzare ("impeachment"), redactat de democrați din Camera Reprezentanților, îi reproșează președintelui republican că a "făcut deliberat declarații" care au încurajat invadarea clădirii Congresului de către partizanii săi.Reuniți de Donald Trump pentru a protesta față de certificarea de către Congres a victoriei lui Joe Biden la prezidențiale, manifestanții au pătruns ulterior în Capitoliu, întrerupând ședința parlamentară. Evenimente nemaivăzute la Washington și în cursul cărora cinci persoane au murit, printre care un polițist.Actul de punere sub acuzare afirmă și că Donald Trump a "pus în pericol în mod grav securitatea Statelor Unite și a instituțiilor guvernului".Decizia de a lansa această nou procedură de destituire ("impeachment") va reveni încă o dată șefei Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi, care a promis că va acționa dacă președintele republican nu demisionează imediat."Este nebun, dezechilibrat și periculos. Trebuie să plece", a afirmat democrata, care a mers până la a discuta cu șeful statului major pentru a se asigura că Donald Trump nu poate folosi codurile nucleare.Retras la Casa Albă, Donald Trump și-ar fi informat apropiații că nu are nicio intenție să demisioneze, potrivit New York Times.Chiar și în tabăra republicană unii dintre parlamentari par deschiși la posibilitatea unui nou "impeachment". Senatorul Ben Sasse a afirmat că va examina capetele de acuzare dacă în camera inferioară se lansează procedura de destituire.Fără a se pronunța asupra unei potențiale destituiri, o altă parlamentară republicană a cerut plecarea lui Donald Trump."Vreau să demisioneze. Vreau să-l văd plecat. A provocat destule pagube", a afirmat senatoarea moderată Lisa Murkowski.Mai izolat ca niciodată, cu doi miniștri care au demisionat, miliardarul republican, care a rămas vineri și fără canalul său favorit de comunicare, Twitter, nu a dat niciun semn că vrea să facă pasul înapoi."Nu vom fi reduși la tăcere", a replicat el, după suspendarea contului său de Twitter, prin intermediul contului său oficial POTUS (președintele Statelor Unite), în atenția celor "75 de milioane de patrioți" care au votat pentru el.Donald Trump a evocat chiar represalii împotriva rețelei sociale care "interzice libertatea de exprimare" și posibila lansare a propriei sale platforme, prin intermediul unei serii de mesaje imediat retrase de Twitter.La putere din 2017, Donald Trump a fost deja vizat de o procedură de destituire, deschisă de Nancy Pelosi la sfârșitul lui 2019 sub acuzația că a cerut ajutorul unui guvern străin, al Ucrainei, pentru a fi anchetat rivalul său Joe Biden. El a fost achitat de Senat, majoritar republican, la începutul lui 2020.Pentru ca noua procedură de destituire să se finalizeze, ar trebui ca miliardarul republican să fie declarat vinovat de două treimi din Senat, un eveniment care nu are nicio șansă să se producă înainte de depunerea jurământului de către Joe Biden, în 20 ianuarie.Liderul republicanilor din Senat, Mitch McConnell, a distribuit de altfel un memo în care se afirmă că, potrivit actualelor reguli ale Senatului, niciun proces de destituire nu poate avea loc înainte de învestitura președintelui ales, dacă totalitatea senatorilor nu autorizează o astfel de procedură.Însă lansarea unei a doua proceduri de "impeachment" ar lăsa o marcă de neînlăturat asupra bilanțului lui Donald Trump: niciun președinte american nu a suferit o astfel de dezonoare.Senatorul republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, a avertizat însă că un astfel de demers riscă să "distrugă și mai mult țara" și a făcut apel la Joe Biden."Sper că vă veți folosi de puterea dvs pentru a opri asta înainte de a fi prea târziu", a adăugat el, într-o intervenție la Fox News.Adoptând imaginea pacificatorului după evenimentele de la Capitoliu, președintele ales să ferit deocamdată să adopte o poziție în chestiunea destituirii. Decizia este a Congresului, a spus el.