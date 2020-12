Cardinalul George Pell: Trump este un pic barbar însă „în unele privințe importante” este barbarul nostru / Ce spune acesta despre cei doi papi de la Vatican

„Nu este un lucru neînsemnat să slăbești încrederea în marile instituții publice”, le-a declarat Pell miercuri în timpul lansării cărții sale Jurnal de închisoare - despre cele 404 zile petrecute în izolare înainte ca Înalta Curte a Australiei să întoarcă verdictul prin care a fost condamnat pentru abuz sexual.Pell vorbește în carte despre proces și evenimentele de actualitate din Biserica Catolică și din jurul lumii, afirmând la un moment dat că din păcate Trump este „un pic de barbar, însă în unele privințe importante, el este barbarul nostru [creștin]”.Acesta a declarat în timpul conferinței de presă virtuale că creștinii au o obligație de a-și aduce valorile în sfera publică și că Trump a avut o „contribuție pozitivă” în special prin cele 3 nominalizările la Curtea Supremă americană, doi dintre judecătorii prouși de Trump fiind catolici.„În alte zone, nu sunt atât de sigur că a fost suficient de respectuos cu privire la procesul politic și este important ca oamenii să creadă că au o șansă corectă”, a declarat Pell.Pell a părăsit postul de ministru pentru economie al Vaticanului în 2017 pentru a înfrunta acuzațiile că ar fi molestat doi băieți în vârstă de 13 ani în catedrala din Melbourne în 1996.După ce un prim juriu nu a putut ajunge la un verdict, un al doilea l-a condamnat unanim și cardinalul a fost condamnat la 6 ani de închisoare. Condamnarea a fost menținută la apel însă a fost întoarsă de Înalta Curte a Australiei care a hotărât în unanimitate în luna aprilie că există dubii rezonabile cu privire la mărturia singurului său acuzator.Pell a sugerat că există indicii, dar nu dovezi, că anchetarea sa a avut legătură cu eforturile pe care le-a depus să reformeze finanțele dubioase ale Vaticanului.Cardinalul australian s-a confruntat cu o opoziție puternică din partea vechii gărzi a Vaticanului în timpul celor 3 ani în care a încercat să impună transparență în ceea ce privește operațiunile financiare internaționale ale Sfântului Scaun și să introducă standarde contabile și de buget în birocrația acestuia.Acesta a repetat relatările fără dovezi și surse din presa italiană care au sugerat că au fost trimiși bani de la Vatican în Australia pentru a influența anchetarea lui.„Eu însumi sunt destul de încrezător că bani au ajuns în Australia de la Roma în jurul acelei perioade, dar nu am dovezi despre destinația lor finală”, a afirmat Pell, precizând că „o altă imagine pe care am folosit-o este cea a fumului, dar nu avem dovezi despre foc”.„Însă eu vin dintr-o țară cu incendii de vegetație și uneori un întreg stat este acoperit de fum”, afirmă cardinalul.Acesta a declarat că nu intenționează să ceară daune statului australian pentru încarcerarea sa și că își va împărți timpul între Sydney și Vatican, unde a spus că s-a întâlnit cu numeroși vechi colaboratori și prieteni ai săi, printre care papa emerit Benedict al XVI-lea.Pell a afirmat că crede că Benedict ar trebui numit doctor al Bisericii într-o zi - cea mai mare onoare care îi poate fi acordată unei persoane după ce este beatificată - în semn de recunoaștere a contribuțiilor sale pentru învățăturile catolice.Însă a declarat și că Vaticanul trebuie să adopte rapid reglementări legate de demisia papilor din viitor, referindu-se la situația fără precedent de a avea doi papi care trăiesc la Vatican.Benedict încă este un punct de reper pentru mulți tradiționaliști nostalgici după papalitatea sa doctrinară, unii refuzând să îl recunoască pe Francisc drept papă.„Unitatea Bisericii nu este automată”, afirmă Pell.„Nu am găsit o singură persoană aici la Roma care să nu creadă că trebuie să existe protocoale pentru când un papă se retrage. Evident că îi iubim pe papi, avem un mare respect pentru ei. Dar nevoile acestei situații - unitatea Bisericii - sunt la un alt nivel, mai înalt decât al unei persoane”.